Ходорковский раскрыл заветное желание Путина

Российский оппозиционный политик Михаил Ходорковский считает, что президент России Владимир Путин эмоционально настроен уйти.

"Если бы это зависело от Путина, этот срок был бы последним. Он бы хотел уйти. Путин с каждым годом все более психологически зависим от своего окружения. И если бы для страны было крайне интересно, чтобы он ушел, для самого Путина эмоционально хотелось бы уйти, конечно, назначив преемника. А вот для окружения любой преемник может означать изменения, несовместимые с жизнью", - рассказал он в интервью DW.

По его словам, сейчас трудно прогнозировать, что же будет 19 марта (на следующий после выборов день - ред.). "Вот получил Путин этот мандат еще на шесть лет. А что дальше? Все новое, что он смог предложить в своем послании, - это оружие для самоубийства. Это не очень впечатляющее, не очень оптимистичное послание. Никто не знает, в какую сторону этот человек потащит страну", - признался Ходорковский.

Как писал ранее "Обозреватель", российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) раскритиковал имперскую политику России и назвал страну "полицейским государством".

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Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Соцопросы подтверждают лидерство действующего президента РФ Владимира Путина. Участие в выборах примут: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста") и Григорий Явлинский ("Яблоко").