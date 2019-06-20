"Хочу поладить с Россией!" Трамп подтвердил встречу с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.
Такие слова прозвучали в интервью телеканалу Fox News. "Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20", – сказал он.
При этом Трамп уточнил, что считает Россию и Китай очень мощными странами и уверен, что их отношения с США будут хорошими в будущем.
Дональд Трамп и Владимир Путин
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая Трамп впервые за долгое время провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в Украине.
Позже Трамп заявил, что готов наладить отношения с Кремлем. "У меня могут быть хорошие отношения с Россией", - говорил он.
При этом еще в мае президент США утверждал, что государство проводит самую жесткую политику в отношении России. Позже стало известно, что Трамп намерен встретиться с Путиным во время саммита в Японии.
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