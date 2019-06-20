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"Хочу поладить с Россией!" Трамп подтвердил встречу с Путиным

1.5тЧитать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Такие слова прозвучали в интервью телеканалу Fox News. "Я хочу поладить с Россией и думаю, что так и будет. Я хочу поладить с Китаем и думаю, что так и будет. Я буду встречаться с ними обоими на следующей неделе в Японии на G20", – сказал он.

При этом Трамп уточнил, что считает Россию и Китай очень мощными странами и уверен, что их отношения с США будут хорошими в будущем.

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Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая Трамп впервые за долгое время провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в Украине.

Позже Трамп заявил, что готов наладить отношения с Кремлем. "У меня могут быть хорошие отношения с Россией", - говорил он.

При этом еще в мае президент США утверждал, что государство проводит самую жесткую политику в отношении России. Позже стало известно, что Трамп намерен встретиться с Путиным во время саммита в Японии.

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Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп агент путина! куда смотрит цру фбр и конгресс?
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леня зе
леня зе
интересно Украина уже в 20 .а то обоз пишет о неимоверных ростах 15 % экономики производства.даже Boeing подписал контракт с украинским студентом.про защиту всей Европы вообще молчу.
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