"Хочу побольше убить!" Как школьник-резник из России готовился к атаке

Российский ученик Артем Тагиров, который устроил резню в школе в Башкирии, готовился к нападению целый год.

Об этом свидетельствует его переписка в соцсети, которую показали в Telegram-канале Mash.

"Зае*ись! Это мое последнее лето! Я вот намереваюсь убить штук 30 человек. Если все пойдет, как надо!" - сообщает он.

При этом парень обещает не убивать детей с первого по пятый класс.

"Я уже приготовился! Травмат есть. Ножи есть. Я хочу побольшу убить..." - заявил Артем.

"А еще школу попытаюсь взорвать", - добавил тут же.

При этом в опубликованной переписке он указывает, что до нападения остался еще год и заранее просит у всех прощения.

Как сообщал "Обозреватель", в сети появилось первое видео с места событий. Также очевидцы показали первые кадры из класса, где произошла трагедия.