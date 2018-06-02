Хочет переговоров: Каталония прекратила прямое правление Мадрида

Глава женералитета Каталонии Ким Торра предложил премьер-министру Испании Педро Санчесу продолжать диалог между Барселоной и Мадридом.

Соответствующее заявление он сделал на церемонии вступления в должность главы высшего органа самоуправления региона. Таким образом, новое правительство автоматически закончило семимесячный период прямого управления центрального правительства Испании, передает The Washington Post.

"Педро Санчес, давайте разговаривать, давайте рискнем вместе, давайте сядем за стол и поговорим - правительство с правительством", - сказал он.

Как сообщает Deutsche Welle, 2 июня Санчес принес присягу в качестве премьер-министра Испании. Он сменил на посту представляющего консервативную Народную партию Мариано Рахоя.

Педро Санчес Reuters

Торжественная церемония прошла в присутствии короля Филиппа VI в монаршей резиденции - Дворце Сарсуэла. Санчес планирует руководить страной с опорой на тех же политиков, у которых нашел поддержку.

Ким Торра

Речь идет о левых популистах из партии "Подемос" и мелких парламентских групп, представляющих баскских и каталонских сепаратистов, как левых, так и правых.

Кроме того, в этот же день вступило в полномочия новое правительство Каталонии. По данным РИА "Новости", тринадцать членов нового женералитета по очереди приняли присягу, обещая выполнять свои обязанности согласно закону.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 октября 2017 года Каталония объявила о независимости. В ответ на декларацию о независимости Мадрид ввел в регионе прямое управление.

На внеочередных парламентских выборах в Каталонии одержали победу представители трех партий, выступающих за самостоятельность региона.

Кроме того, премьер-министр Испании объявил о снятии с должности главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и пообещал добиться признания каталонской декларации независимости незаконной.

В ноябре председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европа никогда не встанет на сторону Барселоны в конфликте с Мадридом.

23 мая 2018 года Национальный криптологический центр Испании опубликовал официальный отчет о российском вмешательстве в каталонский кризис.