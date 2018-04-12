Химатака в Сирии: в США узнали, чем травили детей

Во время химической атаки, которую устроили войска президента Сирии Башара Асада в Думе, применялись хлор и неизвестное вещество нервно-паралитического действия.

Об этом сообщили информированные источники в американской разведке, сообщает NBC News.

Спецслужбам США и союзных государств удалось получить биологические образцы пострадавших сирийцев. Результаты анализов показали наличие в крови и моче следов хлорного газа и неизвестного нервно-паралитического вещества.

Источники в разведке подчеркнули, что они уверены в результатах анализов.

Отмечается, что американские спецслужбы не идентифицировали нервно-паралитичний газ как зарин, который ранее неоднократно применялся сирийскими властями.

Как сообщал "Обозреватель", в США осудили химическую атаку в Сирии и ​​заявили, что Россия несет за нее ответственность, поскольку открыто поддерживает режим президента страны Башара Асада.

В США объявили о подготовке к удару по Сирии и направили в Средиземное море авианосную группу во главе с авианосцем "Гарри Трумэн".

Россия в ответ пообещала сбивать все ракеты США, которые выпущены по Сирии.