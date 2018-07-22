"Грядет апокалипсис?" Город в Беларуси атаковали крылатые созданья ночи

Город Витебск в Беларуси атаковали мотыльки-поденки, чем очень напугали местных жителей.

В Витебске роение поденок наблюдается уже не первый год в конце июля — начале августа.

Пользователи пабликов в соцстеях отмечают, что такая активность мотыльков наблюдается в период размножения (чтобы посмотреть фото и видео, прокрутите вниз).

Жители Витебска решили заснять "танцы мотыльков" и обсудить впечатления от уведенного.

vk.com/typical_vitebsk

vk.com/typical_vitebsk

vk.com/typical_vitebsk

"Семь казней египетских?", "Грядет апокалипсис?", "Даже окно закрыл", - жаловались очевидцы.

vk.com/typical_vitebsk

Некоторые иронизировали над ситуацией: "Они каждое лето и что с этого? Умирать, бежать? Или боитесь быть сожранными?"

vk.com/typical_vitebsk

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