"Грядет апокалипсис?" Город в Беларуси атаковали крылатые созданья ночи

Город Витебск в Беларуси атаковали мотыльки-поденки, чем очень напугали местных жителей.
В Витебске роение поденок наблюдается уже не первый год в конце июля — начале августа.
Пользователи пабликов в соцстеях отмечают, что такая активность мотыльков наблюдается в период размножения (чтобы посмотреть фото и видео, прокрутите вниз).
Жители Витебска решили заснять "танцы мотыльков" и обсудить впечатления от уведенного.
vk.com/typical_vitebsk
vk.com/typical_vitebsk
vk.com/typical_vitebsk
"Семь казней египетских?", "Грядет апокалипсис?", "Даже окно закрыл", - жаловались очевидцы.
vk.com/typical_vitebsk
Некоторые иронизировали над ситуацией: "Они каждое лето и что с этого? Умирать, бежать? Или боитесь быть сожранными?"
vk.com/typical_vitebsk
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