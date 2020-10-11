Продуктивность перемирия в войне за Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы, заключённого в ночь с 9 на 10 октября в Москве, будет более чем на 50% будет зависеть от развития политической ситуации в Армении и результатов парламентских выборов в Грузии 31 октября.

Образно говоря, правительство Пашиняна попало в заложники к истории и демократии. Если отбросить незначительную поправку на "великие армянские" иллюзии о реанимации Севрского договора, которые в правительстве Пашиняна скорее антураж, чем реальность, то в целом оно готово вернуть Азербайджану Карабах с другими районами и закончить войну, идущую более четверти века. Но на него давят груз минувших лет этой войны, Кремль и свой собственный избиратель, который возврат Карабаха Азербайджану на любых условиях, даже на самых приемлемых, будет считать предательством. Впрочем, будет или не будет, – это во многом спорно, как и то, что такой избиратель предпримет в данном случае. Но враждебная Пашиняну "карабахская партия" однозначно постарается раздуть такие настроения и всю эту тематику до вселенских масштабов, чтобы устранить правительство Пашиняна. Этому будет способствовать и ментальность армян. Их историки ещё с VII в. разрабатывают тему: роль армян во всемирной истории, так что у них всё и давно имеет планетарные размеры.

Рассуждать о "Великой Армении" от Чёрного до Средиземного моря, разумеется, можно, но реалисты в правительстве Пашиняна понимают, что в нынешних условиях бессмысленно надеяться даже на Армению в границах Севрского договора. Турция и Грузия не подарят ей свои территории, а отнять их можно только в случае, если Кавказ окажется в зоне боевых действий мировой войны с участием России и Ирана. В результате у любого правительства есть два варианта: запустить механизм такой войны или заключить мир с Азербайджаном, вернув ему Нагорный Карабах и другие районы.

В правительстве Пашиняна пока преобладали реалисты, понимавшие, Армения в границах Сервского договора невозможна, а присоединение к ней нескольких десятков квадратных км территории ничего, кроме неприятностей, не даёт. Четверть века владения Карабахом это убедительно продемонстрировало, почему условная "ереванская партия" и готова его вернуть Азербайджану, вопреки "карабахской партии". Кроме мира это позволит интегрироваться Армении в глобальную экономику, в том числе посредством заключения договора о границе с Турцией, прекратить турецкую торговую блокаду, несмотря на которую турецкие товары в Ереване продаются и только сейчас их начали бойкотировать.

Экономика Армении четверть века существует в самоизоляции, подобной той, в которой пребывает КНДР, и ведёт торговлю почти контрабандно, но без ссылок на всепобеждающую силу идей Чучхе. Мир с Азербайджаном, а соответственно и с Турцией, сразу заявившей, что пока Азербайджану не вернут захваченное, никакой торговли с Арменией не будет, изменит эту ситуацию кардинально. Даже в квадрате кардинально, учитывая таланы армян в таком искусстве как торговля, и их возможности благодаря диаспоре. Но тогда придётся сказать: "Прощай, немытая Россия".

Придётся, поскольку рухнет насильственная привязка Армении к экономике РФ. Рухнет, не выдержав конкуренции, а отнюдь не из-за злых умыслов, бунтующих против неё армян. Торговля с РФ не исчезнет совсем и в этом случае. Но позиции утратит и "Газпром" не сможет перекачивать деньги из Армении в Москву. Более того, "Газпром" будет первым, кто уйдёт из Армении, – зачем покупать газ за тысячи км на Ямале, если он есть в Азербайджане. Вторыми будут военные РФ, третьими – фирма "Российские железные дороги", владеющая железнодорожным полотном Армении.

В Москве это прекрасно осознают и потому пристают с имперским вопросом ко всем: "У вас какая революция – антироссийская и цветная или просто так, местная?". Спросить прямо: "У вас антиимпериалистическая революция?", московиты не могут, поскольку в СССР, по их мнению, национально-освободительных движений не было по определению. В 2018 г. армяне были вынуждены заверять московитов, что вы, у нас не антироссийская революция, а просто внутренняя. Теперь оправдываются белорусы. Украинцы – единственная нация, которая от этого избавлена, поскольку в Москве по советской привычке все революционные волны в Украине априори считаются антироссийскими. Украина была единственной территорией в СССР, где Москва признавала существование национально-освободительного движения, и чтобы его одолеть в КГБ сочиняли даже анекдоты о бандеровцах. Остальные национальные движения Москва не воспринимала всерьёз и считала не опасными для себя.

Теперь Москва третий год подозревает правительство Пашиняна в намерении произнести: "Прощая, немытая Россия", вопреки тому, что Армения не вышла ни из СНГ, ни из ОДКБ, ни даже из Евразийского союза, куда Янукович пытался затащить Украину. У Москвы какой-то приступ советского дежавью, в котором место украинцев заняли армяне, якобы намеренные развалить СНГ, ОДКБ, ЕАЗ и даже РФ. Поэтому перемирие Москве нужно даже больше, чем Еревану и Баку, как пауза и "окно возможностей", чтобы если не избавиться от Пашиняна раз и навсегда, то по крайней мере, посадить его на "короткий поводок", подобный тому, на котором Кремль держал Януковича.

Поэтому Москва так гнала с переговорами, которые были заявлены на 12 октября в виде визита в Москву главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна. Но они состоялись вечером 9 октября с неожиданным участием в них и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, прилетевшего туда из Женевы вечером, где он 8 октября вёл переговоры с ОБСЕ. Визит Байрамова в Москву на переговоры вообще не планировался в ближайшие дни, но состоялся.

В ведомство Лаврова правильно поняли, что до 12 октября армяно-азербайджанский "мяч" может "закатиться" безвозвратно в Женеву и "окно возможности" убрать Пашиняна громко захлопнется. До 12 октября в Женеве мог появиться также Мнацаканян и принять план ОБСЕ по перемирию, не столь приятному для Кремля, как заключённое с его участием в ночь с 9 на 10 октября.

Суть плана ОБСЕ, – Ереван предоставляет график вывода своих войск из Азербайджана, как того и требуют в Баку, и заключается вечный мир. На границу между обеими странами входит миротворческий контингент из военных Франции, как государства благожелательного к Армении, и Германии, как нейтрального. Байрамов вёл переговоры на эту тему с главами МИД обоих государств. В Баку предпочли бы военных Турции, но Ереван слишком долго и красочно говорил о так называемом "геноциде 1915 г.", чтобы согласиться на турок. Поэтому их заменяют немцами, а Турцию в ОБСЕ вежливо попросили держаться подальше, чтобы не давать Еревану повода впадать в пропагандистскую риторику. Нагорный Карабах получает статус автономии, формат которой подлежит дальнейшему уточнению. Принудительной депортации армян оттуда не будет. Правительство и президент Азербайджан всю минувшую неделю заверяли в этом карабахских армян. Военные Франции и Германии станут ещё одной гарантией. Огромная "плюшка" для Армении – после принятия этого плана её экономика может утратить северокорейские черты, но придётся урегулировать отношения с Турцией. Однако, это уже отдельная тема.

Место РФ в этом плане скромное – ей предложат тоже прислать своих миротворцев и наблюдателей, если у неё такое желание есть. Баку в этом аспекте не против, в отличие от полного неприятия Ереваном турецких миротворцев. Для Москвы в этом плане всё грустно, поскольку она теряет рычаги давления и на Армению, и на Азербайджан. Пашинян остаётся, мало кто будет свергать премьера, прекратившего давнюю войну и добившегося того мира, которого все требуют и немедленно. В итоге через пару лет будет: "Прощай, немытая Россия" на чистом армянском языке.

Поэтому ведомство Лаврова вывернулось на изнанку, задействовало все рычаги и связи, но таки организовало встречу не 12 октября, а поздно вечером 9 октября, и не с одним лишь Мнацаканяном. По её итогам Лавров ощущал себя триумфатором, продлившим на какое-то время жизнь имперской политике России на Кавказе. За это время Кремль будет пытается удалить Пашиняна из премьеров любым способом: уговорами его, интригами, военным переворотом или акциями с требованием досрочных парламентских выборов.

Собственно, уговоры Пашиняна уже начались с 5 октября, когда в Ереване приземлился самолёт из авиаотряда "Россия", разрешение на вылет которого имеют право дать только президент и глава Минобороны РФ. Песков так и не смог ответить журналистам, кто и зачем летал в Ереван правительственным бортом. Естественно, не актёр, исполняющий роль её президента. Летал кто-то, по-настоящему важный, поскольку Пашинян начал кадровые перестановки в силовом блоке правительства. Первым 7 октября был уволен Аргишти Кярамян, глава Службы нацбезопасности, имевший репутацию "западника" и однозначного соратника Пашиняна. Затем были уволены и арестованы главы внутренних войск, военной контрразведки и некоторые из их заместителей. Похоже, в одном "флаконе" уступки Москве и превентивные меры против выступления силовиков.

Перемирие, подписанное в Москве, удобный момент для таких игр Кремля и "карабахской партии", поскольку формально война вроде как остановлена и можно поднимать тему смены правительства. Однако их шансы на успех крайне невелики, поскольку и Пашинян, и Алиев, каждый по-своему, разыгрывают созданную Лавровым комбинацию, и не по его "нотам".

Армянская армия продолжает ракетные обстрелы территории Азербайджана, пусть и с заметно меньшей интенсивностью. Минобороны Азербайджана сообщило также о двух неудачных локальных контратаках армян в направлении Гадрута и Джабраила. Возможно, масштаб их преувеличен, но Пашинян точно не даст своей армии совсем расслабиться.

Во-первых, чтобы "карабахская партия" не могла обвинить его в бездеятельности, сдаче национальных интересов и т.п. Во-вторых, это не позволит переключить армию и других силовиков с войны на политику. В-третьих, он укатывает войной тех избирателей, которые против возврата Азербайджану Карабаха и других районов. Его позиция: хотели войны и яркой дружбы с Россией, – пожалуйста. Я, как премьер, выше желание выполняю: оружие и бойцов доставляю любыми путями. На Россию давлю всеми способами, чтобы она вступила в войну на нашей стороне. Какие ко мне претензии?

Азербайджан, согласившись на комбинацию Лаврова, тоже ведёт собственную стратегию.

Во-первых, Азербайджан продемонстрировал готовность к немедленным переговорам, чем убил миф о своей агрессивности. Во-вторых, Азербайджан ведёт войну по образцу тактики турецкой армии в Африне в 2018 г. во время операции "Оливковая ветвь". Площадь, которую предстоит занять почти такая же, тоже напичкана укреплениями, но оружие у противника на порядки мощней. Победа любой ценой Баку не нужна, поэтому он методично и неспешно будет "выкуривать" противника. "Оливковая ветвь" заняла два месяца. Если у Армении не появится чудо-оружие или на её стороне не выступят армии России или Ирана, то он вернёт Карабах тоже за два-три месяца. Может и быстрее, если "ереванская партия" окончательно разберётся с "карабахской партией". Байрамов вечером 10 октября откровенно признал, что перемирие нацелено в основном на то, чтобы Красный Крест и Красный Полумесяц помогли провести обмен погибшими и пленными. Ничего большего от московского перемирия он не ждёт, и правительство Азербайджана не намерено отказываться от идеи вернуть территории силой, если другим способом не удаётся.

Так что, у Азербайджана есть около двух месяцев, чтобы довести эту военную операцию до завершения, если Армения не передумает. У правительства Пашиняна есть около месяца, чтобы "мягкий" электорат "карабахской партии" качнулся в его сторону и согласился на план ОБСЕ. У Кремля есть меньше месяца до начала полного краха его политики на юге Кавказа и выхода Армении из-под его контроля. В сочетании с новым арестом в Киргизии Алмазбека Атамбаева это может стать началом конца ОДКБ. Затем по принципу домино посыплются СНГ, Евразийский союз и другие проекты Кремля. "Аншлюс" Беларуси опять "зависнет" и на этот раз навсегда. В российских СМИ уже появились жалобы с имперским менталитетом, что Турция совсем вытесняет Россию с южного Кавказа. Обидно, и Лавров стал триумфатором 10 октября лишь на время совместного заявления с Мнацаканяном и Байрамовым.

Поэтому Кремль сразу попытался с дальним прицелом втянуть в эту войну Грузию, чтобы глобализировать её и придать ей вид религиозной войны христиан и мусульман. Этим он так же надеется сохранить у власти ещё одного своего кума Иванишвилии и партию "Грузинской мечты". Вопреки словам Иванишвили 9 октября, что по соцопросам его поддерживают 63% грузин, в реальности больше 35% ему никто не даёт. "Национальное единство", тяготеющее к Саакашвили, набирает 15%, и в целом оппозиция выигрывает у "Мечты", несмотря на свою раздробленность. Намечается латышский вариант, когда пророссийская партия получила голосов больше, чем другие партии по отдельности, но меньше 50% и никто в коалицию с ней не захотел вступить. "Мечта" может пойти на фальсификацию результатов голосования, но Грузия не Беларусь, и тем более не Россия.

"Мечте" будет легче подавлять протесты, если Грузия объявит войну Азербайджану или по крайней мере вступит с ним в острый территориальный конфликт. Непосредственно этим "Мечта" и Кремль занялись 6 октября, заявив, что оппозиция якобы отдала Азербайджану часть территории Грузии. Даже арестовала двух "зрадников" – экс-председателя грузино-азербайджанской комиссии по делимитации и демаркации границы Ивери Мелашвили и члена этой комиссии Наталию Ильичёву. Всей "отданной" ими ещё в 2007 г. территории аж два монастыря Чичхитури и Удабно из комплекса монастырей лавры Св. Давида.

Собственно, никакой передачи территории не было. Комиссия, президент Саакашвили и другие госструктуры Грузии в 2007 г. были вынуждены согласиться с тем фактом, что здесь на всех советских картах проходила граница между Грузинской и Азербайджанской ССР. Вынуждены, поскольку знали о существовании карты 1938 г., на которой оба эти монастыря обозначены как территория Грузии, но имели только её копии, а не оригинал. Азербайджан без оригинала отказывался эту тему обсуждать и утверждал, что оба монастыря возникли в Кавказской Албании до её завоевания арабами, когда азербайджанцы ещё были христианами. Поэтому оба монастыря им очень дороги как память о древнем христианском Азербайджане.

На минувшей неделе оригинал карты 1938 г. вдруг весьма кстати отыскался и, разумеется, в России. Передал его "Мечте" окольным путём Олег Мубарашкин, топ-менеджер крупной российской корпорации "Система" и секретный сотрудник Службы внешней разведки РФ. Он и не терялся, просто в Кремле решили, пришло время карту "засветить", чтобы под выборы улучшить имидж Иванишвили и тот мог предъявить пусть крохотные, но территориальные претензии Азербайджану, ведущему войну. Москва старательно лепит Азербайджану имидж агрессора, который у всех что-то отнял. За передачей карты последовал сразу арест бывших членов комиссии, не понятно за что, а также обращение правительства "Мечты" и грузинской патриархии к Азербайджану, – верните оба храма. Это третий крупный "ход" спецслужб РФ в Грузии за время войны за Карабах после того, как был перебит интернет-кабель из Грузии в Армению и правительство "Мечты" отказалось пропустить 12 автомобилей "Скорой помощи" в Армению, присланных армянской диаспорой из России. Отказалось, вопреки тому, что по данным разведки Азербайджана, оно пропускает в Армению оружие под видом гуманитарной помощи.

До 31 октября – дня выборов в Грузии остаётся мало времени, за которое Кремль должен принять решение: или втянуть Грузию в войну, желательно с Азербайджаном, но можно и с Арменией, пока "Мечта" у власти, и этим сорвать выборы, или разыгрывать после выборов более сложный сценарий с повторением российской оккупации всего южного Кавказа в 1920 г. Над созданием армяно-грузинского конфликта спецслужбы России тоже трудятся, и столь плодотворно, что правительство Армении 9 октября призвало её гражданам не вестись на такие разговоры, идущее из "разных источников". Из разных, а не азербайджанских, оно заявило отнюдь не случайно. Но всем этим планам и стратегиям Кремля сильно мешает Турция, у которой есть свой план армяно-азербайджанского урегулирования, отличающийся от плана ОБСЕ только тем, что французских и немецких миротворцев заменяют российскими и турецкими. Отсюда и жалобы Кремля о том, что Турция вытесняет его с Южного Кавказа.

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