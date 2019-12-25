Грузия вдруг решилась на переговоры с Путиным по сценарию Киева: что предложили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила проведение переговоров с Россией в формате по примеру "нормандского" из-за отсутствия сил в одиночку противостоять агрессору.
Своей позицией она поделилась в интервью "Первому каналу" Общественного вещателя Грузии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
“Мы могли бы рассмотреть возможность проведения "нормандского формата", где Грузия была бы представлена вместе со своими международными партнерами, так как у нас одних нет сил вести переговоры. Чтобы переговоры имели результат, нужно быть в равном положении”, – сказала президент, отвечая на вопрос о том, следует ли вести диалог с Россией.
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Facebook Саломе Зурабишвили
"Я хотела бы подчеркнуть еще одну вещь, которую иногда плохо понимают в этой стране: ни диалог, ни переговоры не означают уступок", – добавила Зурабишвили. Она также отметила, что нужно "искать любую возможность" для разрешения ситуации вокруг отношений двух стран.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зурабишвили заявила, что решит, ехать ли в Москву на празднование 75-летия Победы в Москву только после разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.
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