Грузия вдруг решилась на переговоры с Путиным по сценарию Киева: что предложили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили допустила проведение переговоров с Россией в формате по примеру "нормандского" из-за отсутствия сил в одиночку противостоять агрессору.

Своей позицией она поделилась в интервью "Первому каналу" Общественного вещателя Грузии (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

“Мы могли бы рассмотреть возможность проведения "нормандского формата", где Грузия была бы представлена ​​вместе со своими международными партнерами, так как у нас одних нет сил вести переговоры. Чтобы переговоры имели результат, нужно быть в равном положении”, – сказала президент, отвечая на вопрос о том, следует ли вести диалог с Россией.

Грузия решилась на переговоры с Путиным по сценарию Киева Facebook Саломе Зурабишвили

"Я хотела бы подчеркнуть еще одну вещь, которую иногда плохо понимают в этой стране: ни диалог, ни переговоры не означают уступок", – добавила Зурабишвили. Она также отметила, что нужно "искать любую возможность" для разрешения ситуации вокруг отношений двух стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зурабишвили заявила, что решит, ехать ли в Москву на празднование 75-летия Победы в Москву только после разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

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