Главная Новости
24 ноября • обновлено в 14:31
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Города в Италии ушли под воду: фото и видео потопа

Читать материал на украинском

В субботу, 24 ноября, на некоторые города Италии обрушилась суровая непогода, из-за чего населенные пункты буквально ушли под воду.

По данным издания 7News, больше всего пострадала Генуя, где затопило подвалы, подземные переходы и офисные здания, а несколько улиц были перекрыты из-за оползней (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Местные власти сообщают, что в долине Polcevera за три часа выпало почти 300 миллиметров осадков. Жителей призвали оставаться дома, а из-за наводнений в Генуе объявлен красный уровень угрозы. Из наиболее опасных зон уже эвакуировано свыше полутысячи человек.

Пожарная служба Генуи сообщила о более чем 100 вызовов из-за застрявших автомобилей, оползней, падающих деревьев.

Наводнение в Италии

Наводнение в Италии

repubblica

По данным издания La Repubblica, в коммуне Сеццадио пропали две женщины. Первая была на машине с двумя людьми, когда транспорт смыло в реку. Спасатели уже нашли двух пострадавших, поиски третьей продолжаются.

Вторым пропавшим без вести оказался работник дома престарелых. Он перестал выходить на связь, когда отправился домой, бросив машину.

Оползень в Генуе

Оползень в Генуе

Twitter@loveturkyseries

Непогода в Генуе

Непогода в Генуе

Скриншот

Наводнение в Генуе

Наводнение в Генуе

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, также непогода в последние дни обрушилась на Лазурный берег во Франции. Из-за мощного паводка объявлен красный уровень опасности.

В департаментах Вар и Приморские Альпы вода полностью покрыла дороги. Более 1,3 тысячи домохозяйств остались без света, движение поездов парализовано.

В начале ноября запад Франции накрыл шторм "Амели", в результате чего около 140 тысяч домохозяйств были обесточены.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Дмитрий Гриневич
Место
Италия Генуя
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
3
Смешно
2
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги