Города в Италии ушли под воду: фото и видео потопа

В субботу, 24 ноября, на некоторые города Италии обрушилась суровая непогода, из-за чего населенные пункты буквально ушли под воду.

По данным издания 7News, больше всего пострадала Генуя, где затопило подвалы, подземные переходы и офисные здания, а несколько улиц были перекрыты из-за оползней (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Местные власти сообщают, что в долине Polcevera за три часа выпало почти 300 миллиметров осадков. Жителей призвали оставаться дома, а из-за наводнений в Генуе объявлен красный уровень угрозы. Из наиболее опасных зон уже эвакуировано свыше полутысячи человек.

Пожарная служба Генуи сообщила о более чем 100 вызовов из-за застрявших автомобилей, оползней, падающих деревьев.

По данным издания La Repubblica, в коммуне Сеццадио пропали две женщины. Первая была на машине с двумя людьми, когда транспорт смыло в реку. Спасатели уже нашли двух пострадавших, поиски третьей продолжаются.

Вторым пропавшим без вести оказался работник дома престарелых. Он перестал выходить на связь, когда отправился домой, бросив машину.

#ENDEGO Roads in the Italian city of Genoa remained flooded, Saturday, November 23, after a week of heavy rain in the region. Firefighters worked on Saturday to remove fallen trees from blocked roads. pic.twitter.com/aWKr81IAAy