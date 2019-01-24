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Евгений Платон
Евгений Платон
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Горе-то какое: ''Роснефть'' рискует потерять все инвестиции в Венесуэле

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Венесуэла,"Роснефть", Янукович и гримаса истории

Вчера вечером по Киеву председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным исполняющим обязанности президента и потребовал немедленной отставки вступившего на второй 6-летний срок Николаса Мадуро.

Вице-президент США Майкл Пенс обратился к народу Венесуэлы и к армии с призывом поддержать демократию. В ответ Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с "империалистическим правительством США" и потребовал, чтобы американские дипломаты в течение 72 часов покинули страну.

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Помимо США, лидера венесуэльской оппозиции признали президентом Колумбия, Парагвай, Эквадор, Перу, Коста-Рика, Чили, Аргентина, Канада и Бразилия. Евросоюз проводит консультации и пока не принял решения. Россия, Китай, Мексика и Куба поддержали Мадуро.

За шесть лет правления Мадуро экономика Венесуэлы рухнула, национальная валюта обесценилась в 44 тысячи раз, а инфляция разогналась до 1 700 000%. Когда президиум РАН присвоит, наконец-то, Мадуро звание почетного проФФесора экономики?

Фактически, Венесуэла находится в состоянии двоевластия: хотя Гуайдо и пользуется поддержкой народа — тысячи человек принимают участие в антиправительственных протестах, — Мадуро по-прежнему контролирует армию, суды, казну, обанкротившийся государственный нефтяной гигант PDVSA, а также службы безопасности, которым за три дня протестов удалось задержать 218 человек.

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Гуайдо предложил амнистию военным, которые присоединятся к оппозиции.

"Армия отвергает любого само-провозглашенного президента или президента, за которыми стоят темные силы", — заявил в ответ министр обороны Падрино Лопес.

События в Венесуэле обрушили сегодня стоимость "Роснефти" на 115 миллиардов рублей.

Акции "Роснефти" резко подешевели на Московской бирже в четверг на фоне политического кризиса в Венесуэле. За 4 часа рыночная стоимость "Роснефти" обвалилась на 115 миллиардов рублей на фоне опасений, что ее многомиллиардные инвестиции в режим Мадуро могут сгореть без остатка.

По оценке S&P, на начало 2018 года "Роснефть" вложила в поддержку венесуэльской экономики не менее $5 млрд. Это 330 млрд рублей по текущему курсу — 10% годовых доходов компании от продажи сырья за рубеж и три четверти запасов наличных на ее счетах (434 млрд рублей на конец третьего квартала 2018 года).

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"Роснефть" совместно с находящейся в состоянии дефолта национальной добывающей компанией PDVSA реализует в Венесуэле пять нефтяных проектов: в трех из них (Petromonagas, Petroperija и PetroVictoria) у "Роснефти" — 40%, в двух других (Boqueron и Petromiranda) — 26,6% и 32% соответственно.

В случае смены политического режима "Роснефть" рискует потерять все инвестиции в Венесуэле.

Горе-то, какое…

Начиная начиная с 2006 года, РФ выдала режиму Чавеса-Мадуро не менее $17 млрд кредитов. Недавно Мадуро заявил, что Россия инвестирует еще $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд – в добывающие отрасли, а также поставит стране 600 тыс. тонн зерна.

Януковичу, в своё время, Россия пообещала выдать на спасение режима $15 млрд, но успела выдать только три.

Тот факт, что именно сегодня, 24 янвaря, Oбoлoнcкий рaйoнный cуд Киeвa признaл бывшeгo прeзидeнтa Виктoрa Янукoвичa винoвным в гocудaрcтвeннoй измeнe и пocoбничecтвe в вeдeнии aгрeccивнoй вoйны, иначе как гримасой истории не назовешь.

Эту чacть пригoвoрa oглacил cудья Мaкcим Титoв:

"Нecмoтря нa нeпризнaниe oбвиняeмым cвoeй вины, cуд, выcлушaв пoкaзaния cвидeтeлeй, иccлeдoвaв вывoды экcпeртoв, дoкумeнты и вeщecтвeнныe дoкaзaтeльcтвa, oцeнив дoвoды oбвинeния и зaщиты, cчитaeт, чтo винoвнocть oбвиняeмoгo в coвeршeнии прecтуплeний, прeдуcмoтрeнных чacтью 1 cтaтьи 111 (гocизмeнa), чacтью 5 cтaтьи 27, чacтью 2 cтaтьи 437 (пocoбничecтвo в вeдeнии aгрeccивнoй вoйны) Угoлoвнoгo кoдeкca Укрaины дoкaзaнa нaдлeжaщими и дoпуcтимыми дoкaзaтeльcтвaми".

Государственное обвинение затрагивает и ряд других эпизодов, в частности, "об узурпации власти, о доведении до недееспособности вооруженных сил страны, развале Службы безопасности Украины, уничтожении информационной безопасности страны, нанесении большого ущерба экономической безопасности страны и переходе на сторону врага, что привело к потере территориальной целостности и суверенитета Украины".

Обвинение потребовало приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

Зачитывая в Оболонском райсуде приговор Януковичу, кандидатам в президенты как-бы напоминают, что в Украине судят и президентов.

Не будь маДурой!

Неназванный источник в окружении самого Януковича так прокомментировал сегодняшние события в Киеве:

"Прокурор, борзый, проФФесора на третью ходку на пятнашку на киче заныкать хочет.

Беспредел, в натуре!".

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Евгений ПлатонЕвгений Платон
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Венесуэла
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Источник:Facebook Евгения Платона
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