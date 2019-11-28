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29 ноября • обновлено в 11:16
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"Голый торс уже не в моде": Кремль одобрил новые календари с Путиным

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Кремль одобрил календарь с президентом РФ Владимиром Путиным на 2020 года, в котором нет фото с обнаженным лидером россиян.

Как пишет издание The Washington Post, в новом календаре Путина показывают как политика мирового уровня.

"Фотографии президента России Владимира Путина с обнаженным тросом остались в прошлом. Вместо этого теперь в иллюстрации к месяцу февралю он запечатлен в костюме, показывая "палец вверх" президенту США Дональду Трампу и канцлеру Германии Ангеле Меркель. В октябре он возит президента Египта Абделя Фатха аль-Сиси в своем лимузине, а следом, в ноябре, улыбается, стоя рядом с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом", – говорится в публикации.

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Американское СМИ отмечает, что календарь с Путиным является частью финансируемой бюджетом пропаганды, которая формирует имидж президента РФ.

"В 2020 году Путин запечатлен без костюма и на природе в иллюстрации всего к одному месяцу: в августе он осматривает небольшое растение в лесу. Февраль и сентябрь украшают фотографии Путина вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Ноябрь проиллюстрирован фото с принцем Мохаммедом, который с июня 2015 года побывал в России четыре раза, а в прошлом месяце принимал Путина в Эр-Рияде", – отмечает WP.

Журналисты пишут, что упор на международную персону Путина для Кремля является "безопасной ставкой".

Владимир Путин

Владимир Путин

"Внешнеполитические усилия Путина пользуются большой популярностью у россиян, несмотря на то, что он в некоторой степени сдал позиции внутри страны, страдающей от неравенства в доходах и экономики, которая понесла урон от западных санкций", – акцентируется в статье WP.

Как сообщал OBOZREVATEL, главу России Владимира Путина разозлил вопрос от жителя Санкт-Петербурга об Украине, который был задан во время встречи.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Pooh Vini
Pooh Vini
Сначала голяка,теперь в костюме.Затем, наверняка, в деревянном макинтоше
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hunt andres
hunt andres
У Путина есть чуйка и чувство меры. Всему свое время)
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фил филька
фил филька
чета седня обоз разошелся. пора переименовывать обозреватель в путинский вестник)))
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