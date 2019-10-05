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5 октября • обновлено в 19:27
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Голод и жизнь во тьме: ученые рассказали, что ждет человечество после ядерной войны

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Ядерная война, которая гипотетически может разгореться между Индией и Пакистаном, унесет более сотни миллионов жизней в течение недели и спровоцирует массовый голод.

Такой сценарий смоделировали американские ученые, результаты исследований которых опубликованы в издании Science Advances. По их расчетам, к 2025 году Индия и Пакистан могут обладать 400-500 единицами ядерного оружия мощностью от уже испытанных 12-45 килотонн до нескольких сотен килотонн.

Если Индия использует 100 единиц ядерного оружия для атак на крупные города, а Пакистан использует 150, количество погибших может достичь 50-125 миллионов человек.

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Результатом вызванных ядерными взрывами пожаров будет выделение в атмосферу от 16 до 36 миллионов тонн сажи в зависимости от мощности бомб.

Достигнув верхних слоев тропосферы, дым поднимется в стратосферу и за несколько недель распространится по всей планете.

В результате наступит так называемая ядерная зима – количество солнечного света на поверхности Земли снизится на 20-35%, температура земной поверхности понизится на 2-5 градуса Цельсия, а количество осадков уменьшится в среднем на 15-30%.

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Падение урожая сельхозкультур и вылов водных ресурсов будет грозить массовым голодом и дополнительными жертвами по всему миру, а на восстановление после этого потребуется более 10 лет.

Однако, ученые подчеркнули, что ни Пакистан, ни Индия, вероятно, не начнут ядерный конфликт без существенной провокации со стороны противника.

Так, Индия провозгласила политику отказа от первого ядерного удара, за исключением ответа на применение против нее биологического или химического оружия. Пакистан заявлял, что использует ядерное оружие только для ответного удара или в случае невозможности остановить вторжение с помощью обычных вооружений.

Иллюстрация. Взрыв ядерной бомбы

Иллюстрация. Взрыв ядерной бомбы

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский военный эксперт Алексей Леонков в ответ на сомнения западной прессы в боевых возможностях нового оружия РФ заявил, что для уничтожения всего населения Соединенных Штатов хватит 10 межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат". Он также описал сценарий глобальной ядерной войны.

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Тема
Война
Теги
война ядерное оружие
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Макарский Александр
Макарский Александр
Свидомым не привыкать -шины и кастрюли понадусе
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Мир Миру
Мир Миру
Боже великий, єдиний, Русь-Україну храни, Волі і світу промінням Ти її осіни. Молимось, Боже єдиний, Русь-Україну храни, Всі свої ласки-щедроти Ти на люд наш зверни. Дай йому волю, дай йому долю, Дай доброго світу, Щастя дай, Боже, народу І многая, многая літа.
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