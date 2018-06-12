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Максим Глущенко
Максим Глущенко
Эксперт в сфере развития ВПК УкраиныВсе статьи автора

Год безвиза: "зрады" нет, но еще не "перемога"

1.3т

Сегодня исполняется год с момента безвиза с Европой, когда украинцы получили возможность без нудных формальностей свободно путешествовать по странам ЕС.

Незадолго до этой даты международная консалтинговая компания Henley & Partners обнародовала результаты исследования, оценив украинский паспорт. За минувший год он поднялся сразу на 20 позиций в рейтинге стран, граждане которых могут без виз путешествовать в другие государства.

Все прекрасно помнят, какой ажиотаж год назад вызвала отмена виз для украинцев: люди штурмовали паспортные службы, записывались на прием за несколько дней и занимали очереди с ночи.

По информации ВВС News Украина, на конец мая нынешнего года уже 8,5 миллионов украинцев имеют на руках биометрические паспорта, обязательные при безвизовом пересечении границы. Пик пришелся на год минувший, тогда выдали 4 миллиона "биометрики", в нынешнем еще 2 миллиона, остальные получены раньше.

И вот на сегодня в рейтинге из нескольких сотен стран, наш паспорт на 38 месте. И это достаточно высокий показатель. Например, Турция и та же Грузия (которую было принято считать образцом постсовестких реформ) на 49. В общем, с востребованностью у нашего паспорта все в порядке.

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Но почему эта позитивная, в общем-то, информация, не вызывает особо восторга у значительной части украинских граждан. Наверное, потому, что очень многие пока могут путешествовать исключительно в теории, а вот на практике у них такой возможности нет.

По данным Госпогранслужбы, с начала введения безвизового режима в страны Евросоюза проследовало почти 20,3 миллиона наших граждан, из которых 4,8 млн. с биометрическими паспортами. Из этого можно сделать вывод, что около 3,7 млн. новых паспортов было получено владельцами "про запас".

Что касается самой цифры в 20,3 миллиона выехавших, то при внимательном анализе можно прийти к выводу, что в большинстве случаев речь идет не о туристах. Например, по данным Гостатата в 2017 году в Польшу выехало 9 990 978 украинцев. Из них в служебные командировки - 1 789, с целью туризма - 5 059, а в так называемые "частные поездки" - 9 984 130 человек! С большей степенью вероятности можно предполагать, что речь идет о заробитчанах, которые в течение года неоднократно пересекают границу в обе стороны. Похожая ситуация и с Венгрией, туда выехало 3 118 758 украинцев все с теми же "частными поездками".

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Конечно, украинцы не только работают за границей, но и отдыхают. Но в приоритете у них все-таки более доступный (по сравнению с европейским) отпуск. Проще говоря, бюджетному отдыху с передвижением на автобусе и ночевкой в европейских хостелах, большинство предпочитает традиционный отдых на море. На днях сотрудники украинского офиса Google проанализировали поисковые запросы пользователей, касающиеся отдыха за последние три месяца и выяснили, какими странами чаще всего интересуются наши сограждане. На первом месте Турция, на втором - Египет, третья по интересу - Болгария. Классический набор.

Конечно, со временем ситуация может измениться. Но надо понимать: гарантией того, что "пересичный" украинец сможет отдохнуть на пляжах Испании, посмотреть римский Колизей или парижский Лувр именно как турист, является не безвиз и биометрический паспорт. Такой гарантией выступает исключительно благосостояние этого самого гражданина. А оно возможно только при стабильно работающей экономике.

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Автор
Максим ГлущенкоМаксим Глущенко
Темы
Безвізовий режим з Європейським союзомБезвизовый режим с ЕС
Место
Украина
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