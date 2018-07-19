Украина больше не может доверять США - российский публицист

Несмотря на то, что президент США "балдеет" от Путина, это вовсе не означает, что он намерен делать ему подарки. Путин и Трамп - лишь "попутчики на некоторое время". Вскоре после "душевной" пресс-конференции "каждая сторона прибегнет к каким-то резкостям, чтобы показать, что она вовсе не сдала позиции".

Трамп для Путина – "совсем не простой фактор в игре".

Украина у Трампа "не в фокусе", а положение с рейтингом Путина внутри страны – тревожное. Но это не значит, что в ближайшее время Кремль намерен развязать большую войну на украинском фронте.

Об этом и многом другом в интервью OBOZREVATEL рассказал российский публицист, журналист и телеведущий Глеб Павловский.

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- Исходя из того, как Трамп вел себя на пресс-конференции, можно ли сделать вывод о том, что он – человек Путина, зависимый от него?

- По-моему, это просто чепуха. Это два очень странных политика, но каждый из них, а в особенности вместе взятые, маркируют новые времена, новую эпоху.

При этом не обязательно они сумеют ею овладеть. Это еще совершенно не ясно. Несомненно, уход Трампа не вернет дела на прежнее место. Уже не восстановятся прежние отношения Европы и США, прежние отношения США и НАТО.

Что касается Путина, то он просто раньше начал и дальше зашел, поэтому он чувствует себя более уверенно, чем Трамп, и умеет уходить от прямых конфликтов с корреспондентами, которых, я думаю, он просто презирает. А Трамп постоянно ввязывается с ними в перепалки. И, как кажется со стороны, он сам залезает в ловушку. Но при этом мы не знаем, как на это реагируют те люди, которые фанатеют от Трампа – а таких очень много. Их значительно больше, чем можно понять из солидной прессы.

Так же, как и с Путиным. По либеральной среде вы не поймете, какой у него уровень поддержки в стране.

С моей точки зрения, эта пресс-конференция – это такое дефиле нового стиля, новой манеры подхода к проблемам, где те, кто хочет выжить, уже должны понимать, что они не могут полностью рассчитывать на Соединенные Штаты.

Можно быть союзником США, можно пытаться их как-то использовать, но полагаться на Америку больше нельзя, я думаю, никому в Европе.

- В том числе Украине?

- Украине тоже. Просто Украина слабее. Это не Германия и не Франция. Но, тем не менее, да. Нельзя полностью привязывать всю свою политику к одной ставке на Америку. Но, конечно, надо пользоваться моментом, чтобы взять, что дают.

Конечно, Трамп не может предложить Америке никакой линии, никакого курса, потому что у него нет идей насчет Украины. Украина у него не в фокусе.

- Вы не считаете, что Трамп фактически дал понять Путину, что у того развязаны руки в отношении постсоветского пространства и, в частности, Украины? Что он может творить здесь, что хочет?

- Нет, я не думаю так. Потому что тогда Трамп не передавал бы Украине поражающего оружия и подобных вещей.

Нет, Трамп не теряет свои активы. Он просто расставляет индексы весов, индексы значимости. Я думаю, что он в каком-то смысле балдеет от Путина, но совершенно ничего не собирается ему отдавать даром. Думаю, это надо иметь в виду – что Трамп удавится, но ничего даром не отдаст. Он просто иначе устроен.

И оттого, что Путин ему нравится, не следует, что он будет делать ему подарки. Пока он никакого подарка Путину не сделал.

- Но согласитесь: эта пресс-конференция – имиджевый подарок Путину.

- Мы же не должны вслед за кремлевскими пропагандистами погружаться в мир имиджевых вещей. Они рассматривают всю политику как имиджевый процесс, как информационную политику. Это будет ошибкой.

По моему мнению, эту ошибку постоянно делает Москва. Я думаю, что не надо делать таких ошибок.

Сейчас в мировой прессе повисла боевая туча от внутриполитической бури в США и отчасти от сопровождающей ее бури в Европе после саммита НАТО, где, кстати, Трамп значительно сильнее, чем Путин, наступил на ноги важным дамам и парням.

Все время обсуждается тема предательства Трампа и так далее. Думаю, что все это более или менее чепуха. А существенно то, что Трамп совершенно иначе смотрит на мировую политику. А вот есть ли у Путина свое видение мировой политики – при том, что он почти 20 лет у власти? Я в этом не уверен.

У него, наверное, есть видение людей в мировой политике, у него есть представление о поведении политиков, но есть ли у него картина мира? Не уверен.

Может быть, хорошо, что у Трампа и Путина на самом деле нет стратегического единства. Они – попутчики на некоторое время. Но завтра-послезавтра Трамп может создать гигантский, мирового уровня военный кризис, в том числе и с Россией. И у него не будет ощущения, что он делает что-то нелогичное, потому что он всегда действует, исходя из своего богатого воображения.

Поэтому Путин должен понимать, что Трамп для него совсем не простой фактор в игре.

- И по поводу личного рейтинга Путина внутри страны. Мы предполагаем, что война в Грузии 2008 года, война в Украине, которая началась в 2014 году, чемпионат мира текущего года – все это так или иначе было связано со стремлением Путина повысить свой рейтинг или, по крайней мере, удержать его на высоком уровне. Но мы помним пенсионную реформу в РФ, которая, похоже, сыграла в "минус" для Путина. Тем не менее, последняя встреча с Трампом, видимо, сыграет в "плюс".

По вашим оценкам, может ли Путин предпринять какие-то шаги, в том числе в отношении Украины, чтобы повысить свой рейтинг? В этом контексте как вы оцениваете перспективу присоединения, аннексии Донбасса?

- Я не согласен с этим взглядом на российскую политику. Конечно же, война с Грузией не имела никакого отношения к рейтингу. Тогда это было просто испытание Медведева – проявит он себя как волевой президент или нет. Испытывал его, конечно, не Путин – его испытывал Саакашвили.

Стремление нашей системы к триумфам – это действительно ее постоянное стремление. Но оно прямо не связано с рейтингом. Совершенно нельзя было сказать в 2010 году, когда Россия получила мундиаль, в каком рейтинговом отношении в какой ситуации будет находиться Путин в 2018 году.

Положение с поддержкой сейчас у Путина тревожное из-за пенсионной реформы. Но, думаю, в еще большей степени из-за того, что происходит некоторый моральный износ, как говорят техники, системы его поддержки. Может исчезнуть абсолютная готовность ему доверять, абсолютная готовность его поддерживать. Мне кажется, что теперь стопроцентно на это нельзя рассчитывать.

Хотя, есть и другая сторона. Что за эти годы президентства Путин в сознании людей отождествился со страной. Они просто рассматривают его как метафору, как символ страны. Очень трудно, если ты принимаешь эту страну, не принимать ее флаг и герб, это очень странно. А Путин превратился в какой-то такой символ этого государства. Просто потому что люди давно не видели ничего другого.

Когда-то этот рейтинг упадет. Нет никакого сомнения. Но я думаю, риск военных эскалаций с этим прямо сегодня не связан. Потому что сама по себе страна воевать не хочет. В 2014-2015 годах, может быть, еще хотела, но сейчас уже нет. Поэтому здесь Путину нужно быть осторожным. Я не думаю, что он будет так рисковать.

Но повторяю: наша система – это система, которая очень часто прибегает к эскалации. После такой пресс-конференции, как мы видели, где два президента говорили друг другу комплименты, теперь я жду, что каждая сторона прибегнет к каким-то резкостям, чтобы показать, что она вовсе не сдала позиции.

Я думаю, этого надо ждать и от Путина, и от Трампа. Но вряд ли Путин сейчас будет развязывать войну в Украине.