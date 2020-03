Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Серьезное заявление появилось в четверг, 26 марта, на странице организации в Twitter. Эксперты выразили обеспокоенность мировой статистикой.

"Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые – 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. Четвертые – только 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть", – подчеркнул Гебреисус.

Он призвал использовать агрессивные методы борьбы с пандемией. "Мы собрались вместе, чтобы противостоять кризису в здравоохранении нашего времени. Мы находимся в состоянии войны с вирусом, который угрожает разлучить нас – если мы позволим ему", – предупредил глава ВОЗ.

Экспоненциальный рост — возрастание величины, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины.

"We come together to confront the defining health crisis of our time. We are at war with a virus that threatens to tear us apart – if we let it.

Almost 0.5 million people have already been infected & more than 20,000 have lost their lives"-@DrTedros at @g20org Summit on #COVID19