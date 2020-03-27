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27 марта • обновлено в 06:13
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Глава ВОЗ заявил об аномальной скорости коронавируса

3.1т
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Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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Серьезное заявление появилось в четверг, 26 марта, на странице организации в Twitter. Эксперты выразили обеспокоенность мировой статистикой.

"Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. Четвертые только 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть", – подчеркнул Гебреисус.

Глава ВОЗ заявил об аномальной скорости коронавируса

Глава ВОЗ заявил об аномальной скорости коронавируса

republika.mk

Он призвал использовать агрессивные методы борьбы с пандемией. "Мы собрались вместе, чтобы противостоять кризису в здравоохранении нашего времени. Мы находимся в состоянии войны с вирусом, который угрожает разлучить нас – если мы позволим ему", – предупредил глава ВОЗ.

Экспоненциальный рост — возрастание величины, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта количество зараженных коронавирусом превысило отметку в полмиллиона человек по всему миру.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Че кастрюлеголовые притихли,помогли вам ваши ляхи..
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