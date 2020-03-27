Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
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Серьезное заявление появилось в четверг, 26 марта, на странице организации в Twitter. Эксперты выразили обеспокоенность мировой статистикой.
"Пандемия COVID-19 ускоряется с экспоненциальной скоростью. Первые 100 тысяч случаев заняли 67 дней. Вторые – 11 дней. На третьи 100 тысяч ушло всего 4 дня. Четвертые – только 2 дня. Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть", – подчеркнул Гебреисус.
Глава ВОЗ заявил об аномальной скорости коронавируса
republika.mk
Он призвал использовать агрессивные методы борьбы с пандемией. "Мы собрались вместе, чтобы противостоять кризису в здравоохранении нашего времени. Мы находимся в состоянии войны с вирусом, который угрожает разлучить нас – если мы позволим ему", – предупредил глава ВОЗ.
Экспоненциальный рост — возрастание величины, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины.
"We come together to confront the defining health crisis of our time. We are at war with a virus that threatens to tear us apart – if we let it.— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 26, 2020
Almost 0.5 million people have already been infected & more than 20,000 have lost their lives"-@DrTedros at @g20org Summit on #COVID19
"The #COVID19 pandemic is accelerating at an exponential rate.— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 26, 2020
The first 100,000 cases took 67 days.
The second 100,000 took 11 days.
The third 100,000 took just 4 days.
The fourth 100,000 just 2 days.
Without aggressive action in all countries, millions could die"-@DrTedros
Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта количество зараженных коронавирусом превысило отметку в полмиллиона человек по всему миру.
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