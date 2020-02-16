"Мировая моська!" Глава МИД Польши назвал Москву угрозой: в России огрызнулись

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия представляет серьезную угрозу для интересов Евросоюза.

Об этом он сказал в субботу, 15 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, передает "РИА Новости". Заявление политика вызвало бурную реакцию у россиян.

"Когда вы смотрите на Восток, это пространство организовано одним игроком – Россией. Поэтому мы говорим, скорее, здесь о защите, потому что со стороны России исходит угроза Европейскому союзу и ряду стран-членов ЕС: странам Прибалтики, Эстонии, Польше, Румынии. Потому что Россия доказала, что она использует силу, чтобы преследовать свои национальные интересы", – сказал Чапутович.

Он подчеркнул, что Польша выступает за сохранение санкций против РФ. "Пока Россия не вернется на путь соблюдения международного права, мы должны вместе действовать в направлении того, чтобы заставить ее это сделать, хотя бы показать наше недовольство", – заявил министр.

Глава МИД Польши призвал Европейский союз "объединиться с другими странами, прежде всего с США".

В ответ на это депутат российской Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Польша "лает" на РФ "вопреки здравому смыслу", передает RT.

"Каждая страна в мире хочет быть частью большой геополитической игры и получить достойную роль. Варшава сегодня стала этакой "мировой моськой"...

Польша готова "лаять" на Россию вопреки здравому смыслу, вопреки позиции своих партнёров по ЕС. Говоря о том, что от России исходит угроза для ЕС, польские политики делают вид, что в упор не слышат лидеров ЕС", – считает депутат.

Чапутович назвал Россию угрозой для ЕС: в Госдуме ответили Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, недавно депутат от польской правящей партии "Право и справедливость" Йоханна Лихоцкая попала в скандал из-за своего жеста на заседании Сейма – она показала средний палец оппозиции. Политик настаивает, что не имела ввиду ничего плохого и ее не так поняли.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.