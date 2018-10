Глава Интерпола подал в отставку: первые детали

Глава Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэй подал в отставку.

Об этом сообщается на странице Интерпола в Twitter. Накануне власти Китая подтвердили, что Хунвэй находится под арестом. При этом в каком именно расследовании фигурирует президент Интерпола, не уточняется.

"Сегодня, 7 октября, Генеральный секретариат Интерпола в Лионе получил прошение об отставке от господина Мэна Хунвэя с поста президента Интерпола, оно вступает в силу немедленно", - сказано в заявлении.

Исполняющим обязанности президента назначен гражданин Южной Кореи Ким Ёнг Янг. Нового президента выберут в Дубае в ноябре на Генеральной Ассамблее.

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of

Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39