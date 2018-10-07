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Глава Интерпола подал в отставку: первые детали

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Глава Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Мэн Хунвэй подал в отставку.

Об этом сообщается на странице Интерпола в Twitter. Накануне власти Китая подтвердили, что Хунвэй находится под арестом. При этом в каком именно расследовании фигурирует президент Интерпола, не уточняется.

"Сегодня, 7 октября, Генеральный секретариат Интерпола в Лионе получил прошение об отставке от господина Мэна Хунвэя с поста президента Интерпола, оно вступает в силу немедленно", - сказано в заявлении.

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Глава Интерпола подал в отставку: первые детали

Shabat.am

Как сообщал OBOZREVATEL, Мэн Хунвэй пропал после вылета из Франции в Китай. По словам его супруги, он не выходил на связь с конца сентября.

Место
Китай
Объект
Интерпол
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