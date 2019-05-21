Гитлер бежал в Аргентину: раскрыто детали сенсационный версии ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) США после Второй мировой войны отрабатывало версию о том, что немецкому диктатору Адольфу Гитлеру удалось бежать из осажденного Берлина благодаря двойнику.

Об этом пишет Daily Star, публикуя соответствующий документ о человека, который утверждал, что видел Гитлера живым в аргентинском Буэнос-Айресе в начале 1950-х годов.

Предполагается, что фюрер перенес пластическую операцию, которая его омолодила и изменила внешность, а также имел двойника, который, вероятно, и погиб 30 апреля 1945 года.

Адольф Гитлер Daily Star

Издание пишет, что, несмотря на сомнительность данных, материалы были переданы в Центральное разведывательное управление, сотрудники которого затем допросили информатора.

"[Имя удалено] сообщил, что попал в автомобильную аварию в Оклахома-Сити и получил серьезную травму головы", – сказано в тексте документа.

Daily Star

Источник уточнил, что после ДТП нее у него были помутнения рассудка, во время которых он не знал, что сделал или сказал.

"Неизвестно, что случилось с делом после этого, но вряд ли Гитлер был обнаружен живым в Южной Америке. Документы ФБР, однако, показывают жуткий реальный страх того, что Гитлер пережил Вторую мировую", – подытожили в Daily Star.

Как сообщал OBOZREVATEL, документ, на который ссылаются в издании, ранее рассекретило Федеральное бюро расследований.

Недавно в штате Мэриленд (США) на аукцион выставили телеграмму, которую Адольф Гитлер незадолго до самоубийства направил генералу-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру.

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