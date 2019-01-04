''Гигантский сом'': Таиланд накрыл сильнейший за полвека шторм

К курортам Таиланда приблизился шторм "Пабук", что в переводе с лаосского означает "Гигантский сом".

По данным синоптиков, этот ураган станет самым мощным за полвека. Волны достигают 7-метровой высоты, передает "НТВ". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

По последним данным, сейчас ураган "Пабук" движется к побережью со стороны Сиамского залива со скоростью 65 километров в час.

Жертвой стихии уже стал 56-летний россиянин. По данным полиции, семья, отдыхавшая на острове Самуй, проигнорировала запрет на купания в море и отправилась плавать. Сильное течение унесло девушку. Ее спас отец, однако сам выбраться из воды не смог.

AP

AP

Bergens Tidende

Bergens Tidende

Десятки тысяч жителей южных районов уже эвакуированы, остальных власти собираются перевезти в убежища. Туристы массово пакуют чемоданы и покидают острова.

Для тех, кто не успел бежать, подготовлены безопасные места.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев предупредили об осторожности в связи с приближением тропического шторма "Пабук" и ухудшением погодных условий в южных регионах Таиланда, где ввели безвизовый режим для граждан Украины.