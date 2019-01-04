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''Гигантский сом'': Таиланд накрыл сильнейший за полвека шторм

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К курортам Таиланда приблизился шторм "Пабук", что в переводе с лаосского означает "Гигантский сом".

По данным синоптиков, этот ураган станет самым мощным за полвека. Волны достигают 7-метровой высоты, передает "НТВ". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

По последним данным, сейчас ураган "Пабук" движется к побережью со стороны Сиамского залива со скоростью 65 километров в час.

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''Гигантский сом'': Таиланд накрыл сильнейший за полвека шторм

Жертвой стихии уже стал 56-летний россиянин. По данным полиции, семья, отдыхавшая на острове Самуй, проигнорировала запрет на купания в море и отправилась плавать. Сильное течение унесло девушку. Ее спас отец, однако сам выбраться из воды не смог.

''Гигантский сом'': Таиланд накрыл сильнейший за полвека шторм

AP

''Гигантский сом'': Таиланд накрыл сильнейший за полвека шторм

AP

''Гигантский сом'': Таиланд накрыл сильнейший за полвека шторм

Bergens Tidende

''Гигантский сом'': Таиланд накрыл сильнейший за полвека шторм

Bergens Tidende

Десятки тысяч жителей южных районов уже эвакуированы, остальных власти собираются перевезти в убежища. Туристы массово пакуют чемоданы и покидают острова.

''Гигантский сом'': Таиланд накрыл сильнейший за полвека шторм
''Гигантский сом'': Таиланд накрыл сильнейший за полвека шторм
''Гигантский сом'': Таиланд накрыл сильнейший за полвека шторм

Для тех, кто не успел бежать, подготовлены безопасные места.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинцев предупредили об осторожности в связи с приближением тропического шторма "Пабук" и ухудшением погодных условий в южных регионах Таиланда, где ввели безвизовый режим для граждан Украины.

Место
Таиланд
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