Германию уличили в подготовке к ядерной войне

Немецкие ВВС готовятся к возможной ядерной войне.

По информации Bild, секретные учения под названием "Стойкий полдень" начались на этой неделе. На них среди прочего отрабатывается использование истребителей-бомбардировщиков, которые в случае войны могут быть оснащены ядерным оружием.

Как пишет издание, в этом году учения проводятся на авиабазе Нерфених в земле Северный Рейн-Вестфалия.

"Одновременно в Бюхеле проходят учения "Несгибаемый страж", на которых отрабатывается оборона местной авиабазы. По данным бундесвера, на учениях среди прочего тренируется использование системы ПВО Patriot", – говорится в сообщении.

Военные эксперты отмечают, что на учениях "Стойкий полдень", регулярно проводимых в октябре, среди прочего отрабатывается безопасная транспортировка ядерного оружия США из подземных хранилищ к самолетам и его установка на истребители. Однако тренировочные полеты проходят без бомб. Информации о сценарии учений пока не было.

"В настоящий момент угроза ядерной войны считается более высокой, чем в последние три десятилетия. Причиной прежде всего является прекращение действия договора о РСМД об отказе от ракет средней дальности наземного базирования, способных нести ядерные боеголовки", – подчеркивает таблоид.

По мнению военных экспертов, теперь может возникнуть новая гонка вооружений. Так, США уже работают над новой мобильной ракетной системой средней дальности наземного базирования, которая во времена договора о РСМД подпадала бы под запрет.

"К тому же скоро может прекратиться действие и последнего крупного договора о разоружении между Россией и США. Срок действия договора СНВ-III об ограничении стратегических ядерных вооружений заканчивается 5 февраля 2021 года", – напоминает издание.

Как писал OBOZREVATEL: