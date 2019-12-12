Германия поймала Путина на наглой лжи на "нормандском саммите"

Германия официально опровергла заявление президента России Владимира Путина об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Так, на "нормандской встрече" в Париже Путин рассказывал, что Москва обращалась к немецким властям о выдаче Хангошвили. Однако в Берлине эту информацию опровергли, передает DW.

"У нас нет никаких данных о подобном запросе об экстрадиции ", – сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

При этом чиновник отметил, что Германия призывает Россию к сотрудничеству.

"Мы призываем российскую сторону к сотрудничеству (в вопросе расследования берлинского убийства – Ред.) и просим предоставить нам информацию, имеющуюся в распоряжении России. Мы четко выразили наши ожидания на разных уровнях и ждем теперь, проявит ли российская сторона готовность к сотрудничеству", – заявил Зайберт.

Владимир Путин

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