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12 декабря • обновлено в 11:15
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Германия поймала Путина на наглой лжи на "нормандском саммите"

3.5т
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Германия официально опровергла заявление президента России Владимира Путина об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Так, на "нормандской встрече" в Париже Путин рассказывал, что Москва обращалась к немецким властям о выдаче Хангошвили. Однако в Берлине эту информацию опровергли, передает DW.

"У нас нет никаких данных о подобном запросе об экстрадиции ", – сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

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При этом чиновник отметил, что Германия призывает Россию к сотрудничеству.

"Мы призываем российскую сторону к сотрудничеству (в вопросе расследования берлинского убийства – Ред.) и просим предоставить нам информацию, имеющуюся в распоряжении России. Мы четко выразили наши ожидания на разных уровнях и ждем теперь, проявит ли российская сторона готовность к сотрудничеству", – заявил Зайберт.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Путин
Место
Германия
Тег
нормандский формат
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
все услышали тон в высказываниях Путина - мол мы делали запросы, а раз не получилось - то все кто против России где то скрываются будут ун.ичтожены в местных бан.дитск.их разборках, вот и ф.рицы дали заднюю, комментарии излишни!
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Мы призываем российскую сторону к сотрудничеству ..." Россия вам и по МН-17 многое предоставила, а толку?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ще не вмерла, ти про "свідчення" Карлоса, чи "фото" з супутника?
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