Германия поймала Путина на наглой лжи на "нормандском саммите"

Германия официально опровергла заявление президента России Владимира Путина об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Так, на "нормандской встрече" в Париже Путин рассказывал, что Москва обращалась к немецким властям о выдаче Хангошвили. Однако в Берлине эту информацию опровергли, передает DW.
"У нас нет никаких данных о подобном запросе об экстрадиции ", – сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
При этом чиновник отметил, что Германия призывает Россию к сотрудничеству.
"Мы призываем российскую сторону к сотрудничеству (в вопросе расследования берлинского убийства – Ред.) и просим предоставить нам информацию, имеющуюся в распоряжении России. Мы четко выразили наши ожидания на разных уровнях и ждем теперь, проявит ли российская сторона готовность к сотрудничеству", – заявил Зайберт.
Владимир Путин
Как сообщал OBOZREVATEL:
40-летнего Зелимхана Хангошвили убили в центре Берлина 23 августа. В парке Кляйнер Тиргартен к нему на велосипеде подъехал мужчина и дважды выстрелил в голову, после чего быстро уехал прочь.
Россиянин Вадим Красиков (Соколов), подозреваемый в убийстве активиста и бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, мог быть причастен еще к нескольким громким преступлениям.
Расследование преступления планирует взять на себя Федеральная прокуратура страны. Это означает, что немецкие следственные органы официально подозревают иностранные спецслужбы в организации случившегося.
Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала Россию за недостаточную помощь в расследовании убийства Хангошвили.
Также Германия высылает из страны двух сотрудников посольства России, которых подозревает в работе на российскую разведку.
Российский социолог Игорь Эйдман считает, что этим преступлением президент Владимир Путин "послал черную метку" немецкому руководству.
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