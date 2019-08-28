Трамп опять показал себя, как президент, который разбирается в политике, как свинья в апельсинах. Ему бы семечками торговать на рынке в Одессе, а не управлять Соединенными Штатами. Навязывать европейским лидерам дружбу с Путиным, это как-то совсем не по взрослому.

Понятно, что он у Путина в долгу за помощь в выборах 2016 года, к тому же на Трампа "висит" в Москве компромат, о котором он знает или догадывается.

Напомню всем, кто подзабыл его историю восхождения на "Олимп". В 1987 году Трамп приезжал в СССР за деньгами и с предложением построить свою башню в Москве. Насколько мы знаем методы работы КГБ – мимо таких предложений и визитов чекисты никогда не проходят. Потом он не раз приезжал в Россию на разные развлекательные мероприятия и перед самыми выборами президента США в 2016 году его соратники "телеграфировали" из Москвы в Вашингтон, что все идет по плану и Трамп должен въехать в Белый дом.

Какой компромат есть на Трампа у Кремля – мы узнаем только после смены режима в России. Сегодня у верховной власти Украины и прежде всего у президента весьма непростая задача – как лавировать во внешней политике, где лидер Соединенных Штатов явно благоволит Путину, играя роль его пуделя? В Америке политический истэблишмент это давно заметили и в рядах республиканской партии, ставшей не партией Рейгана и МакКейна, а партией Трампа, уже началось роптание.

Поведение Трампа обсуждается в американских СМИ каждый день и каждый день его высказывания в твиттере приносят сюрпризы. Не раз поднимался вопрос о его здравом рассудке и необходимости медицинского обследования, но так как "красную кнопку" ядерного чемоданчика контролирует не один только Трамп, то все эти запросы потихоньку угасали. Самый лучший путь для Президента Украины и его аппарата это честно сказать и Трампу и лидерам Европы, что идти на унизительный компромисс с Россией и капитулировать перед Путиным им попросту нельзя, поскольку украинский народ это не поймет и в Украину может придти очередной Майдан. Это должны понять. Отступать от нормандского формата переговоров Зеленскому пока невозможно в силу отсутствия других путей и предложений, которые смогли бы разрешить конфликт в Донбассе и прекратить войну. Ранее неоднократно говорилось целым рядом политических аналитиков и в том числе мною, что Украине пора готовить почву для Будапештского формата, однако для этого ей надо заручиться поддержкой у Соединенных Штатов и Великобритании. Если с последней дело обстоит немного проще, то с Соединенными Штатами в период правления Трампа не так легко найти общий язык. В случае победы на президентских выборах в 2020 в США демократов, задача существенно упрощается.

Пока же там "бабушка надвое сказала" и еще год Киеву придется решать задачи со многими неизвестными. В общем, набираемся терпения и ждем – что скажет Трамп Зеленскому при личной встрече? Может быть что-то хорошее, хотя сомневаюсь.

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