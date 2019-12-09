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9 декабря • обновлено в 20:53
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Генассамблея ООН призвала Россию уйти из Крыма: кто голосовал против

20.2т
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Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла резолюцию, которой призвала Россию вывести свои войска из Крыма и рекратить временную оккупацию Украины.

Об этом сообщили на странице Украинской миссии в ООН в Twitter. За документ под названием "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" проголосовали 63 стран.

Нашлись и противники – против выступили 16 членов ООН, в числе которых традиционно Куба, Сирия, Беларусь, Венесуэла и другие страны-друзья РФ. Еще 68 стран воздержались.

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Кто голосовал против резолюции по Крыму

Кто голосовал против резолюции по Крыму

Twitter Украинской миссии в ООН

Кто голосовал против резолюции по Крыму

Кто голосовал против резолюции по Крыму

Twitter Украинской миссии в ООН

Отметим, резолюцию с таким названием Генассамблея ООН принимает уже во второй раз, однако нынешний документ дополнен принципиально новыми положениями.

В нем, в частности, содержится призыв к РФ "воздержаться от усилий по расширению своей юрисдикции на ядерные объекты и инфраструктуру в Крыму", а также выражается обеспокоенность по поводу использования захваченных украинских предприятий оборонной промышленности.

Документом России запретили призывать в армию государства-оккупанта лиц с оккупированных территорий, "в том числе путем давления или пропаганды, направленных на обеспечение добровольного призыва". Резолюция осуждает использование образования для привлечения к службе в армии и призывает Москву "прекратить эту незаконную деятельность" .

"Проблемы безопасности и наращивание военных сил в Черном и Азовском морях и в дальнейшем дестабилизируют экономику и социальную сферу, особенно в прибрежных регионах Украины", – сказано в документе.

Генассамблея ООН призвала Россию уйти из Крыма

Генассамблея ООН призвала Россию уйти из Крыма

Генассамблея ООН выразила обеспокоенность преднамеренным препятствием движению через Керченский пролив, в частности "под предлогом военных учений" в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Страны осудили также строительство моста через Керченский пролив, который способствует милитаризации Крыма и "ограничивает размер судов, которые могут добраться до украинских портов на побережье Азовского моря".

Генассамблея ООН также призвала все государства-члены ООН воздерживаться от визитов в регион без согласований с Украиной.

Кроме того, резолюция призвала все государства-члены сотрудничать с ООН "для скорейшего прекращения российской оккупации Крыма и воздерживаться от любых соглашений с РФ по Крыму, которые не соответствуют этой цели".

Суть резолюции по Крыму

Суть резолюции по Крыму

Twitter Украинской миссии в ООН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генеральный секретарь ООН опубликовал доклад по соблюдению прав человека в аннексированном Крыму, зафиксировав многочисленные нарушения российских оккупантов.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Тег
ООН
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Николаев Олег
Николаев Олег
Генассамблея ООН призвала Украину прекратить героизировать нацистских преступников. И что Украина? Да так же плюнула в этот призыв, как и Россия в эту резолюцию плюнет.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
УХААХАХА)))))) 16 ПРОТИВ + 68 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ = 84 страны ЗА РОССИЮ и только 61 против России!)))))) 4 года против РФ были почти все! ООН СЫПЛЕТСЯ!
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К. Алла
К. Алла
"Документом России запретили" о как! А я официально запрещаю Папе Римскому зваться наместником Бога на земле. Завтра проверю, как он выполнил мой приказ.
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