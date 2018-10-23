''Гарантированное уничтожение'': озвучены последствия заявлений Путина

Громкие заявления президента России Владимира Путина о "ядерном ударе", "праведниках, попадающих в рай" и "уничтожении агрессора" на самом деле никак не повлияли на решение США о разрыве Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом в эфире ObozTV заявил аналитик Института мировой политики Николай Белесков. По его словам, Путин всего лишь публично напомнил о механизме взаимного гарантированного уничтожения.

"Для экспертов он не сказал ничего нового - это механизм взаимного гарантированного уничтожения. Ты гарантируешь ненападение на себя возможностью уничтожить своего противника, поглотить первый удар и нанести второй удар", - уточнил Белесков.

Он добавил, что на самом деле, для тех, кто следит за этой темой, это не первое заявление США о разрыве договора РСМД, поскольку официально Барак Обама в письме к Путину предупреждал последнего об этом еще в 2014 году.

"С 2014 года есть претензии. И с НАТО это тоже не впервые обсуждается. Другое дело, что сейчас это противостояние вышло на первый план. И такой радикальный шаг со стороны США вызвал интерес. Но на самом деле такая тлеющая конфронтация идет уже пятый год", - подытожил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе же заявление Путина о ядерном ударе восприняли как приближение конца "русского мира".

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