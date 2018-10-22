МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Александр Флинт
Александр Флинт
Историк, политический обозревательВсе статьи автора

Появился финансовый и политический козырь для наступления в Украине

13.1т

Рассуждения вслух morals aside.

Весь этот бизнес с убитым Каходжи закончится максимум тем, что мы начнём больше поддерживать Катар в споре с саудовцами. Как эдакий небольшой, но понятный им метод давления. Ничего больше сделано не будет.

С другой стороны наши реальные возможности во всей этой ситуации достаточно малы, если учесть то, что они могут принести.

1. Если мы серьёзно наказываем саудовцев, то наши отношения с Египтом становятся в разы хуже. Египет имеет очень большие связи и понимание с СА. Даже не говоря про финансовую помощь Египту от шейхов.

2. Израиль не очень будет доволен нашей резкой реакцией, так как ему нужна СА с нормальными военными силами, а не с подрубленными крыльями. Также впервые за 100 лет саудовцы начали разговор о том, что палестинцы сами по себе виноваты в создавшейся ситуации, а не только Израиль. То есть позиция - "сбросить евреев в море" впервые снята с повестки дня, что является косвенным признанием Израиля.

3. Путин, вне сомнения, использует всё это для своего дальнейшего доминирования в регионе.

4. Иран усиливается прямо пропорционально ослаблению СА.

Новости
Санкции и новая гонка вооружений добьют Россию

5. Турция, которая играет и нашим и вашим, может использовать это как знак, чтобы стать ещё более наглой и нахальной, заменив собою СА - между странами явная конкуренция на лидерство в суннитском мире.

6. СА вполне может снизить добычу мировой нефти, вызвав рост цен. И если в Америке проблем с нефтью не будет, то повышение цен на нефть выше 85 долларов тут же начнёт негативно влиять на мировую экономику, стягивая её в кризис.

7. Повышение цен на нефть и испорченные отношения между суннитским лагерем и США, дадут Путину явный финансовый и политический козырь для нового серьёзного наступления в Украине, на которое Трамп, любитель Путина, отреагировать почти не может или не захочет. А заставить его невозможно.

8. Путин может очень просто и дёшево в такой ситуации осложнить американские дела в Афганистане, Йемене, Сирии, что полностью заберёт внимание администрации с украинского фронта.

9. Трамп, в случае осложнения ситуации в регионе БВ, будет всё больше склоняться быстрее уйти оттуда. Пока его удерживают от скоропалительного выхода, но если там запахнет неудачами и большими расходами, то консервативное крыло, которое требует этого выхода немедленно, возобладает.

10. Если представить, что под давлением принц перестанет командовать делами в СА, то все надежды на модернизацию этой страны будут серьёзно поставлены под вопрос, что означает - больше терроризма и больше религии, тогда когда её нужно меньше.

Новости
В Россию пришла ответка: зверье вернулось с Донбасса

Потому, чисто прагматически рассуждая, я практически уверен, что в наших интересах на сегодня и в данной ситуации, спустить это на тормозах. И это не первый раз. Когда военные различных стран Латинской Америки кидали своих коммунистов в море скидывая с самолёта, в операции Кондор, мы знали об этом и молчали - это было в наших интересах. Когда Саддам Хусейн, перебил шиитов и их лидеров, вбивая им гвозди в голову за то, что шииты Ирака были де-факто прокси Ирана, мы не сделали и движения, так как нам нужен был щит против Хомейни в Иране, в виде Ирака. Когда мы хватаем очередного террориста, мы его не везём в Америку, а допрашиваем с пристрастием, используя местных следователей и палачей в странах менее щепетильных по вопросу как допрашивают этих людей, так как иначе мы не узнаем того, что необходимо узнать.

Потому надо осознать - политики с чистыми руками в таком грязном регионе быть просто не может. И если вы не из теx, кто живёт фантазиями, то знайте - это делалось, делается и будет делаться всегда. И нужно молчать и делать так, как надо, а не поддаваться нашим чувствам, даже совершенно законным. И это не потому что мы должны любить и соглашаться с этим. А потому, что это есть.

Можете кидать в меня камни - вы знаете, я пишу правду без соплей.

Читайте все новости по теме "Война" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр ФлинтАлександр Флинт
Тема
Война
Место
США
Источник
Источник:Facebook Александра Флинта
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
6
5
Смешно
38
Интересно
7
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крымский Анатолий
Крымский Анатолий
Куда кидать?? Где Вы?? У меня уже собралась куча камней. Вы есть в фейсбуке??
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Свавильный Николай
Свавильный Николай
При всём Вашем практицизме, Александр, человечество уже ДАВНО НАУЧИЛОСЬ показывать даже прямому бандиту, как нужно вести себя в обществе. Вряд ли имеет смысл размазываться здесь по этому поводу, профессионалы начнут смеяться. Ну, а миром, конечно, ДОЛЖНЫ править профессионалы с моралью.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
ГЫ-ГЫ-ГЫ, эт че за блядь тупорылая прикидывающаяся пиндосом? Дохуя чего написал, претендуя на иксперда, только это видимость аналитики. Чем обусловлены все движения в мире - экономикой! Так где про контракт на 100 лярдов на поставку оружия в СА? Такие ебланы как раз подходят для отупевших украинцев.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Колесников Владимир, блядина тупорылая, может возразить по существу способен? Может про контракт на 10 лярдов что то напишешь и почему он не влияет на ситуацию? Может про экономику тезис оспоришь? ДЕБИЛЫ БЛЯДЬ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Колесников Владимир
Колесников Владимир
Pierro Vladimir, Лучше десять тупых украинцев. чем один такой дегенерат. как ты. Как ты писать научился. У тебя же одна извилина, физиологическая. Жрать, срать и ебать. Ты оранус.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги