Рассуждения вслух morals aside.

Весь этот бизнес с убитым Каходжи закончится максимум тем, что мы начнём больше поддерживать Катар в споре с саудовцами. Как эдакий небольшой, но понятный им метод давления. Ничего больше сделано не будет.

С другой стороны наши реальные возможности во всей этой ситуации достаточно малы, если учесть то, что они могут принести.

1. Если мы серьёзно наказываем саудовцев, то наши отношения с Египтом становятся в разы хуже. Египет имеет очень большие связи и понимание с СА. Даже не говоря про финансовую помощь Египту от шейхов.

2. Израиль не очень будет доволен нашей резкой реакцией, так как ему нужна СА с нормальными военными силами, а не с подрубленными крыльями. Также впервые за 100 лет саудовцы начали разговор о том, что палестинцы сами по себе виноваты в создавшейся ситуации, а не только Израиль. То есть позиция - "сбросить евреев в море" впервые снята с повестки дня, что является косвенным признанием Израиля.

3. Путин, вне сомнения, использует всё это для своего дальнейшего доминирования в регионе.

4. Иран усиливается прямо пропорционально ослаблению СА.

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5. Турция, которая играет и нашим и вашим, может использовать это как знак, чтобы стать ещё более наглой и нахальной, заменив собою СА - между странами явная конкуренция на лидерство в суннитском мире.

6. СА вполне может снизить добычу мировой нефти, вызвав рост цен. И если в Америке проблем с нефтью не будет, то повышение цен на нефть выше 85 долларов тут же начнёт негативно влиять на мировую экономику, стягивая её в кризис.

7. Повышение цен на нефть и испорченные отношения между суннитским лагерем и США, дадут Путину явный финансовый и политический козырь для нового серьёзного наступления в Украине, на которое Трамп, любитель Путина, отреагировать почти не может или не захочет. А заставить его невозможно.

8. Путин может очень просто и дёшево в такой ситуации осложнить американские дела в Афганистане, Йемене, Сирии, что полностью заберёт внимание администрации с украинского фронта.

9. Трамп, в случае осложнения ситуации в регионе БВ, будет всё больше склоняться быстрее уйти оттуда. Пока его удерживают от скоропалительного выхода, но если там запахнет неудачами и большими расходами, то консервативное крыло, которое требует этого выхода немедленно, возобладает.

10. Если представить, что под давлением принц перестанет командовать делами в СА, то все надежды на модернизацию этой страны будут серьёзно поставлены под вопрос, что означает - больше терроризма и больше религии, тогда когда её нужно меньше.

Потому, чисто прагматически рассуждая, я практически уверен, что в наших интересах на сегодня и в данной ситуации, спустить это на тормозах. И это не первый раз. Когда военные различных стран Латинской Америки кидали своих коммунистов в море скидывая с самолёта, в операции Кондор, мы знали об этом и молчали - это было в наших интересах. Когда Саддам Хусейн, перебил шиитов и их лидеров, вбивая им гвозди в голову за то, что шииты Ирака были де-факто прокси Ирана, мы не сделали и движения, так как нам нужен был щит против Хомейни в Иране, в виде Ирака. Когда мы хватаем очередного террориста, мы его не везём в Америку, а допрашиваем с пристрастием, используя местных следователей и палачей в странах менее щепетильных по вопросу как допрашивают этих людей, так как иначе мы не узнаем того, что необходимо узнать.

Потому надо осознать - политики с чистыми руками в таком грязном регионе быть просто не может. И если вы не из теx, кто живёт фантазиями, то знайте - это делалось, делается и будет делаться всегда. И нужно молчать и делать так, как надо, а не поддаваться нашим чувствам, даже совершенно законным. И это не потому что мы должны любить и соглашаться с этим. А потому, что это есть.

Можете кидать в меня камни - вы знаете, я пишу правду без соплей.