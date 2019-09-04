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4 сентября • обновлено в 10:20
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"Фашистская чума!" В России накинулись на Болгарию, защищая "победобесие" СССР

2.2т Читать материал на украинском

Посольство России в Болгарии обвинило болгарское МИД в неправильном понимании выставки, где будет показана решающая роль СССР в победе над нацизмом в Второй мировой войне.

Заявление российские дипломаты опубликовали на официальной странице в Facebook.

В посольстве сообщили, что выставка "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", название которой вызвало возмущение болгарской стороны, не имеет ничего общего с болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами страны.

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"Выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, которую 9 сентября мы представим на площадке нашего культурно-информационного центра, подготовлена при содействии Российского исторического общества и направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы", – говорится в сообщении.

Российские дипломаты отметили, что нельзя делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.

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Место
Болгария
Тег
СССР
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филипп филипыч
филипп филипыч
заголовок огонь! пять раз перечитал)) типа ссср это фашисты и радость от победы над несчастными немцами это бесовство. нищтяк обоз хайпует)
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Россия как пожилой алкоголик... Всю жизнь бухал, где то работал, вся жизнь в говне... И кроме армии, на старости лет, и вспомнить нечего...
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hunt andres
hunt andres
Без разъяснений надо было нах посылать)
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