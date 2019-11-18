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18 ноября • обновлено в 12:44
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Евросоюз заявил об упрощении визового режима с соседкой Украины

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Совет Евросоюза огласил решение о готовности подписать соглашение по упрощению визового режима с Беларусью.

Об этом говорится в соответствующем постановлении, документ которого опубликован 18 ноября в Официальном журнале ЕС.

Отмечается, что подписание соглашения между сторонами будет разрешено после завершения подготовки ее текста.

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Беларусь готовится к упрощению визового режима с Евросоюзом

Беларусь готовится к упрощению визового режима с Евросоюзом

"Подписание от имени ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским Союзом и Беларусью с этого момента разрешено, как только будет завершена подготовка его текста", – говорится в документе.

Соответственно, текст данного соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко решил подписать соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии с Европейским Союзом. Он принял это решение, понимая "высокую значимость мобильности для граждан страны и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий".

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Автор
Дина Баронова Дина Баронова
Тема
Безвизовый режим с ЕС
Место
Беларусь
Тег
Европейский Союз
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