Евросоюз заявил об упрощении визового режима с соседкой Украины

Совет Евросоюза огласил решение о готовности подписать соглашение по упрощению визового режима с Беларусью.

Об этом говорится в соответствующем постановлении, документ которого опубликован 18 ноября в Официальном журнале ЕС.

Отмечается, что подписание соглашения между сторонами будет разрешено после завершения подготовки ее текста.

Беларусь готовится к упрощению визового режима с Евросоюзом

"Подписание от имени ЕС Соглашения об упрощении выдачи виз между Европейским Союзом и Беларусью с этого момента разрешено, как только будет завершена подготовка его текста", – говорится в документе.

Соответственно, текст данного соглашения будет опубликован вместе с официальным решением о его заключении.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко решил подписать соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии с Европейским Союзом. Он принял это решение, понимая "высокую значимость мобильности для граждан страны и только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий".

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