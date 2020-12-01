Евросоюз может экстренно одобрить первую вакцину от COVID-19 до Нового года

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) подтвердило, что оно получило официальные заявки о выдаче экстренного разрешения на вакцину против COVID-19 от немецкой компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer.

Об этом сообщило France24. Совещание по оценке эффективности и безопасности препаратов проведут до 29 декабря.

Данные крупномасштабных испытаний, опубликованные в прошлом месяце, показали, что обе вакцины безопасны и примерно на 95 процентов эффективны против COVID-19.

Официальный представитель Европейской комиссии Стефан де Кеерсмакер сообщил журналистам, что, после того как EMA даст разрешение регулирующих органов, официальное разрешение Брюсселя последует "очень быстро", вероятно, "в течение нескольких дней".

Отдельное совещание для оценки препарата компании Moderna состоится не позднее 12 января.

Вакцины BioNTech/Pfizer и Moderna были разработаны с головокружительной скоростью в рамках беспрецедентной попытки положить конец пандемии, унесшей жизни более 1,4 миллиона человек во всем мире.

Оба препарата основаны на новой технологии, которая использует мРНК (рибонуклеиновую кислоту-мессенджер) для доставки генетического материала в организм, который заставляет клетки человека создавать белок из вируса.

Это тренирует иммунную систему, чтобы она была готова к атаке, если организм столкнется с новым коронавирусом.

Ни одна мРНК-вакцина еще никогда не была одобрена для широкого использования.

Обе вакцины не только доказали свою высокую эффективность в предотвращении COVID-19, но и оказались одинаковыми для всех возрастных групп, что является основной проблемой для заболевания, от которого больше всего страдают пожилые люди.

Но между ними есть важные различия.

Вакцину Moderna можно хранить в течение длительного времени при температуре минус 20 градусов по Цельсию, в то время как вакцине Pfizer требуется минус 70 градусов по Цельсию.

BioNTech/Pfizer и Moderna также подали заявки на разрешение на использование в экстренных случаях в Соединенных Штатах, где американцы, как ожидается, начнут вакцинацию примерно в середине декабря.

Регулирующие органы Великобритании, которым из-за Brexit больше не нужно ждать разрешения EMA, также рассматривают вопрос об экстренном одобрении вакцины BioNTech/Pfizer.

Как сообщал OBOZREVATEL, американскую вакцину от коронавируса производства компании Pfizer уже начали распространять в Европе и США.