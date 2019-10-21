Евросоюз готов продлить Brexit: раскрыты сроки

Европейский союз согласится отложить выход Великобритании из ЕС (Brexit) до февраля 2020 года, если британский премьер-министр Борис Джонсон на следующей неделе не сможет провести через парламент необходимый законопроект.
Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на дипломатические источники.
Инсайдеры отметили, что отсрочка будет "сменяемой" — то есть Британия сможет выйти из Евросоюза и раньше этого срока — 1 или 15 числа в ноябре, декабре или январе, если нужный законопроект будет ратифицирован британским парламентом.
Флаг Британии и ЕС
BBC
Если премьер-министр столкнется с противодействием или парламент решит провести второй референдум по Brexit, то страны Евросоюза будут настаивать на новой отсрочке — возможно, до июня следующего года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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