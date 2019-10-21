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21 октября • обновлено в 11:44
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Евросоюз готов продлить Brexit: раскрыты сроки

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Европейский союз согласится отложить выход Великобритании из ЕС (Brexit) до февраля 2020 года, если британский премьер-министр Борис Джонсон на следующей неделе не сможет провести через парламент необходимый законопроект.

Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на дипломатические источники.

Инсайдеры отметили, что отсрочка будет "сменяемой" — то есть Британия сможет выйти из Евросоюза и раньше этого срока — 1 или 15 числа в ноябре, декабре или январе, если нужный законопроект будет ратифицирован британским парламентом.

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Если премьер-министр столкнется с противодействием или парламент решит провести второй референдум по Brexit, то страны Евросоюза будут настаивать на новой отсрочке — возможно, до июня следующего года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Brexit
Место
Великобритания
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