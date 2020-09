Европу накрыл дым от лесных пожаров в США. Видео

Дым от природных пожаров на Западном побережье США в прошлые выходные достиг Северной Европы.

Как сообщила в Twitter европейская служба мониторинга атмосферы "Коперник" (CAMS), дым пересек Атлантику благодаря воздушным потокам (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В службе прогнозируют, что к предстоящим выходным дым снова доберется до Европы.

"Тот факт, что эти пожары выбрасывают в атмосферу столько загрязнения, что мы можем видеть густой дым на расстоянии более восьми тысяч километров, отражает то, насколько они разрушительны по своей величине и продолжительности", – подчеркнул старший научный сотрудник CAMS Марк Паррингтон.

🔥#Smoke from the unprecedented #USFires is moving back across #NorthAmerica from the #Pacific and is on its way to #Europe.



Find out more about the monitoring of fires and their smoke by the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service in our latest article➡️https://t.co/st70y5IwUC pic.twitter.com/h7MoM2IBKl