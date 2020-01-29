Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit: подробности

Европейский парламент 29 января ратифицировал соглашение выходе Великобритании из Европейского союза.

"За" проголосовал 631 депутат, а "против" выступили лишь 49. Еще 13 воздержались, передает "Интерфакс-Украина".

Ранее за ратификацию этого соглашения выступил комитет Европарламента по конституционным делам. В Британии парламент одобрил договор еще в первой половине января.

Последним шагом по Brexit станет одобрение Совета ЕС, которое ожидается 30 января.

Brexit ua.news

Как сообщал OBOZREVATEL, после выхода Великобритании из Европейского Союза Украине придется по-новому вести переговоры с Соединенным Королевством о продлении безвизового режима.

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