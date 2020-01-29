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29 января • обновлено в 21:59
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Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit: подробности

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Европейский парламент 29 января ратифицировал соглашение выходе Великобритании из Европейского союза.

"За" проголосовал 631 депутат, а "против" выступили лишь 49. Еще 13 воздержались, передает "Интерфакс-Украина".

Ранее за ратификацию этого соглашения выступил комитет Европарламента по конституционным делам. В Британии парламент одобрил договор еще в первой половине января.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Brexit
Место
Великобритания
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
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Жаль! Не описать боль xoxлов.
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Наглосаксы токсичные
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