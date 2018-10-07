Вскоре после того, как мир облетели кадры с российской девочкой-подростком, которую за волосы тащит детина-полицейский, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс написал в своем твиттере комментарий к этой иллюстрации обычного дня в российской казарме: "Вот почему важно не допустить того, чтобы прокремлевские и популистско-авторитарные силы проникли в Латвию". Сегодняшняя победа пророссийских сил на парламентских выборах в этой стране показала, что избиратели, к огромному сожалению, неспособны увидеть связь между торжеством вульгарного "русизма", который предлагают местные популисты, и той ситуацией, когда хозяином города однажды становится "дядя Степа", грозящий дубинкой всякому, кто посмеет бросить вызов его деспотизму.

Жители Латвии стали жертвой марша популизма, расхаживающего по Европе. Они не первые и, надо полагать, не последние. Финны боятся испортить отношения с Россией — и не голосуют за НАТО. Итальянские фермеры не понимают, почему они должны страдать из-за санкций — и выбирают правительство, в котором глава МВД называет украинскую Революцию достоинства "фейком". Французы чуть не выбрали Ле Пен, которая открыто взяла у Путина 45 миллионов евро. Немцы возмущаются антироссийскими мерами США из-за химатаки в Солсбери, ссылаясь на то, что юридически ответственность российской разведки якобы не доказана. Неудивительно, что при таком уровне дискуссии "Альтернатива для Германии" вышла на второе место по популярности: глядишь — и Меркель сметут, а там и до обсуждений смягчения антикремлевских санкций недалеко.

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Английский истеблишмент, упершийся в "волю народа" по Брекзиту как баран в ворота, тоже играет на руку прокремлевскому популизму: вместо того, чтобы дать электорату уроки просвещения и рассказать о губительности такого выбора, британские власти делают все, чтобы угодить бестолковому капризу народных масс. Чехи выбирают Земана, несмотря на практически прямые доказательства его участия в грязных схемах Москвы. Ультраправые, победившие на сентябрьских шведских выборах — еще один признак кризиса европейской демократии. Венгерский Орбан и его сторонники, обвиняющие Сороса в провоцировании миграционного кризиса (в котором виноват на самом деле Путин из-за бомбежек в Сирии) — это вообще нечто запредельное: такому правительству не место в Евросоюзе, и Европарламент недавно прямо намекнул Будапешту на этот факт. Австрийская глава МИД пляшет с Путиным на собственной свадьбе так, словно устраивает демонический бал на костях тех, кто погиб во имя победы человечности над людоедством.

И все они — все эти евроскептики, вещающие про преимущества национализма перед концепцией ЕС (то есть преимущества пережитка прошлого столетия перед глобализмом, который принес мир и процветание на западные земли) — все они, конечно же, за сближение с Кремлем и, особенно, с его нефтегазовой трубой.

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Что происходит? Предварительный ответ: слабость действующих европейских лидеров, которые неспособны открыто рассказать соотечественникам, почему единство перед лицом угрозы диктатур — это стратегически более важная задача, чем сиюминутные интересы вроде роста ВВП и сохранения "русских школ".

Я не морализаторствую и не учу другие народы "правильному голосованию". Я просто напоминаю, что сам — вместе с семьей и тысячами других эмигрантов — покинул ту самую страну, где идею правового государства и либерализма однажды (примерно в начале 2000-х) продали ради дешевого хлеба, недорогой коммуналки и присказки под названием "лишь бы не было войны". В итоге не получили ни того, ни другого.