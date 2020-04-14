Европа пошагово снимает карантин: какие страны решились

Несколько европейских стран 13 апреля сделали первые предварительные шаги по ослаблению карантина, введенного в связи с коронавирусом.

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В след за ними, несмотря на не столь уж значительный спад заболеваемости COVID-19, другие страны заявили, что тоже готовятся снять определенные ограничения. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, Испания и Италия, которые больше всего в Европе пострадали от пандемии, восстановили некоторые отрасли, в Чехии и Дании открыли школы, а Германия только рассматривает такую возможность.

Европа постепенно ослабляет карантин

В Испании на работу вышли строители

Миллионы испанских рабочих – строителей, уборщики и т. д. – вернулись на свои рабочие места 13 апреля, после того, как Мадрид снял ограничения для продолжения деятельности предприятий, которые не относятся к так называемой критической инфраструктуре.

Полиция раздала людям миллионы масок в сети метро, поездах и автобусах страны.

Отметим, что важные отрасли в стране были закрыты две недели назад, когда вирус достиг пика, а смертность составляла более 900 человек в день.

Однако ослабление наступило, когда Испания зафиксировала наименьшее количество новых инфекций – примерно 3,5 тысячи в течение нескольких недель, а количество ежедневных случаев смерти снизилось до 500.

Премьер-министр Педро Санчес заявил, что социальное дистанцирование и запрет неважных поездок останутся, в тоже время "очень осторожное" снятие ограничительных мер может наступить уже через две недели.

В Испании на работу вышли строители

В Италии заработали магазины книг и детской одежды

Умершие от коронавируса в Испании и Италии составляют почти треть мирового учета. Однако сегодня Италия также начинает поэтапное возвращение к нормальной жизни после того, как рост новых инфекций упал лишь до 2 процентов.

С 14 апреля в стране восстанавливают работу магазины книг, канцелярских принадлежностей и детской одежды. Далее правительство рассматривает возможность ослабления еще определенных ограничений.

Мероприятия по соблюдению дистанции, запрета на путешествия и закрытия отраслей промышленности оставляют в силе.

В Испании людям раздают маски в транспорте

На правительство Германии "давят", призывая ослабить карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель находится под давлением других политиков и экспертов, призывающих облегчить ограничительные меры. Ее просят открыть школы уже с 20 апреля. А за ними также все магазины и рестораны, если люди будут гарантировать соблюдение рекомендованной дистанции.

Отметим, что благодаря строгому карантину Германии удалось удержать уровень смертности до чуть более 2 процентов. Тогда как, например, в Италии этот показатель составляет почти 13 процентов.

На правительство Германии "давят", призывая ослабить карантин

Франция на уступки для граждан не идет

В ночь на 13 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "блокирование" страны продлится как минимум до 11 мая.

В обращении к нации с Елисейского дворца в Париже он настаивал на том, что "надежда возвращается", ситуация улучшилась в некоторых регионах. В то же время признал, что страна не была готова к пандемии: "Готовы ли мы к этому кризису? Очевидно, что недостаточно, но мы выдержали это".

По его словам, в стране не хватало элементарных средств индивидуальной защиты – перчаток, геля и масок для дезинфекции рук. Однако правительству удалось взять вирус под контроль.

"В течение следующих четырех недель мы должны соблюдать правила. Они не укрепляются и не облегчаются", – констатировал Макрон.

Франция на уступки для граждан не идет

Несколько других европейских стран, такие как Австрия, Дания и Чехия, также намерен еще больше ослабить карантинные мероприятия.

В то же время председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что ограничения нужно снимать постепенно, поскольку вирус "замедляется очень медленно".

В Испании людям раздают маски в транспорте

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас считает, что после пасхальных праздников в стране можно было бы ослабить карантин из-за COVID-19, позволив людям прогулки, а масочный режим стоит оставить для тех профессий, которые имеют массовые контакты с людьми.

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