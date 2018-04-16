"Это закономерность": в России подсчитали число убитых при Путине журналистов

За 18 лет президентства Владимира Путина в России было убито 143 журналиста.

Это является характерной особенностью спецслужб. Об этом говорится в блоге российского журналиста Игоря Яковенко, опубликованного на "Обозревателе".

"Среди них много известных имен. Безусловно, это Анна Политковская, Юрий Щекочихин и целый ряд других известных журналистов, которые были убиты в связи с их профессиональной деятельностью. Особенность этих убийств заключается в том, что в очень редких случаях обнаружены исполнители, а вот заказчики не найдены никогда. В некоторых случаях найденные виновники или исполнители — вызывают большие сомнения. Это закономерность и такая норма цензуры", – написал он.

По словам Яковенко, в случае Максима Бородина, который выпал из окна, нельзя утверждать, что это произошло из-за профессиональной деятельности.

"Но это тот человек, который первым написал об уничтожении отряда вагнеровцев, а через какое-то непродолжительное время после своего расследования, он каким-то образом почему-то выпал из окна. Вероятность того, что это убийство за профессиональную деятельность — довольно велика. Хотя действительно нужно получить более достоверные сведения", – подчеркнул Яковенко.

Он также уточнил, что количество убийств журналистов за время президента Путина является характерной вещью спецслужб по уничтожению неугодных и перебежчиков.

"Это и дело Скрипалей, которые к счастью, остались живы. Это и дело Литвиненко, и убийство Березовского. И то, что спецслужбы России находятся у власти - это уникальная история. В громадной стране у власти находятся спецслужбы, которые имеют дурную репутацию КГБ — линию, прямо проходящую через кровавую историю нашей страны. Это наиболее страшная организация, на совести которой огромное количество жертв. И то, что она сейчас оказалась у власти — это огромная трагедия не только для России, но и для всего мира", – добавил журналист.

Он уточнил, что не все погибшие писали о политике. Многие занимались экономическими расследованиями и исследованиями элит. По словам Яковенко, особенность в РФ заключается в том, что там журналисты умирают в мирное время, в отличие от ряда других ситуаций.

"Убийства журналистов — это привычное дело. Последний случай, который вызвал резонанс — это убийство Анны Политковской. В случае с Максимом Бородином, то даже если будет установлено, что он был убит за профессиональную деятельность, что весьма вероятно, не думаю, что может быть какой-то серьезный общественный резонанс", – добавил он.

Яковенко также отметил, что в РФ практически не существует российского мнения.

"Вероятное убийство Максима Бородина тоже не вызовет какого-то протеста. В России практически нет ни журналистского сообщества, ни российского общественного мнения, которое могло бы протестовать", – резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", после смерти Бородина была найдена его последняя статья.