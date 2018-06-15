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Александр Тверской
Александр Тверской
ЖурналистВсе статьи автора

"Это победа России! Победа Путина!"

5.5т

Россия победила в матче по футболу. Сколько восторгов, радости и ликования. Праздник жизни.

Россия - воюющая страна. Не образно, не утрировано, не понарошку, а в прямом смысле - страна ведет войну. Прямо сейчас. Прямо в данную секунду. Россия, захватив часть чужой земли, убивает украинцев. Стреляет из танков, градов, минометов, пулеметов - несет смерть, разрушение, горе. Гибнут люди. Конкретные судьбы обрываются от пуль российских оккупантов уже пятый год подряд. Последняя жизнь украинского защитника оборвалась два дня назад. Вы знаете наизусть всех игроков этого футбола, а знаете как звали этого парня, которого убила Россия? Коля Вильчинский. И было ему 26 лет. А может в минуты, пока весь мир был сосредоточен на куске зеленого газона в сердце страны-террориста, наблюдая в бессознательном экстазе за мячиком на поле, может быть именно в эти мгновения прервалась жизнь еще одного украинца от пули российского захватчика. Или украинскому защитнику оторвало ногу. Или руку. Или снарядом убило девочку, как это случилось недавно. А знаете, как звали эту 15-летнюю девочку? Даша Каземирова. Ее родители готовились к выпускному, а не к похоронам своей дочери. Мундиаль, бл*дь.

Новости
У вас убивают сейчас! Понимаете? Убивают! Какой Мундиаль?

Пока Запад добровольно пирует во время чумы за столом с кремлевским прохиндеем и пожимает окровавленные руки военных и международных преступников, в аннексированном Крыму преследуют крымских татар, в Сирии хаос и гуманитарная катастрофа, в Украине гробы за гробами, в тюрьмах погибают заложники. Потому что Путин захотел Крым. Потому что Путин захотел "потренироваться" на сирийском народе. Потому что Путин захотел показать, что может поиграть в футбол и в войну одновременно и ему за это ничего не будет. Потому что очередной карлик возомнил и решил править миром. А они так увлеклись умиротворением, что дали карт-бланш тебе, Вова, твои "обеспокоенные партнеры". Любит он глумиться и упиваться безнаказанностью. И ему поддакивают, ему потакают, с ним продолжают считаться. "Поздравляем с победой!" - со сдержанным оптимизмом пишут на Западе, "Это первая победа нашей сборной, ах, какой гол, какая игра!" - строчат либеральные СМИ России, растерявшие последние остатки профессиональной этики, "Это победа России! Победа Путина!" - визжат и захлебываются в истерике прокремлевские орды.

Для них всех не существует войны, не существует десятков тысяч убитых путинской Россией невинных людей. Это где-то там. Далеко. Эта озабоченность исключительно для формальных конференций, совещаний и саммитов. Боинг и 298 трупов? Очень обеспокоены, но давайте вернемся к разговору после чемпионата. А сегодня просто отвлечемся - поиграем. Ведь спорт вне политики, так считал еще Гитлер. А мы что - хуже что ли?

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Автор
Александр ТверскойАлександр Тверской
Темы
Чемпионат мира 2018Российская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Александра Тверского
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Этот жидовский полупидор, наверное, не сморел репортаж каклозмы, в котором бабушка этой девочки рассказывает: откуда прилетело?
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Таран Олена
Таран Олена
АнтибандЭровец, "людино(?)", що у тебе в голові відбувається?
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Таран Олена
Таран Олена
На Обозі коли-небудь з"явиться модератор? Коментарі російських тролів набридли. Вони -"не інша думка". Це злостива ворожа пропаганда.
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Таран Олена
Таран Олена
АнтибандЭровец, Диагноз - "нездоров". Однозначно!
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
Таран Олена, Хохлоблядь помойная! Вся ваша шобла хохловыблядков - это вечное стадо стукачей!
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Русский Солдат
Русский Солдат
Хватит все свои беды на Россию перекладывать. Не состоится украинское государство, пока не научится решать проблемы самостоятельно. Идет гражданская война на Донбассе, так договаривайтесь с сепаратистами напрямую, а не призывайте весь мир с ними договориться от вашего имени. Боинг сбили на территории украины, а кто сбил и как они туда попали - спрос с украины. А в Сирию не лезьте, Россия там по приглашению законного правительства.
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Бланк Вова
Бланк Вова
Иди китайский учи, чучело советы раздающее. Страна советов закончилась, рашке вашей тоже недолго мучиться осталось)
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