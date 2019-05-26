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Это невероятно! Ураган "Ханна" оживил в Британии доисторический лес. Фоторепортаж

1.3тЧитать материал на украинском

В британском Уэльсе ураган "Ханна" обнажил доисторический окаменевший лес, который был спрятан под залежами песка и торфа на протяжении 4,5 тысяч лет.

Деревья обнаружили между селами Борт и Инислас в графстве Кередигион, пишет BBC Украина. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что море отступило под напором сильного ветра и на поверхности показались окаменелые части растений.

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Доисторический лес в Уэльсе

Доисторический лес в Уэльсе

Фото: @welshphotographs

Доисторический лес в Уэльсе

Доисторический лес в Уэльсе

Фото: @welshphotographs

Считается, что территория, на которой обнаружили удивительную находку, ранее была родючей землей с поселениями, защищенными от наводнений шлюзами и дамбами. В VI веке в этом районе затопило 16 сел, в результате чего погибло множество людей.

В XVII появился миф о затонувшей под водой цивилизации под названием "Затонувшая сотня".

Доисторический лес в Уэльсе

Доисторический лес в Уэльсе

Фото: @welshphotographs

Доисторический лес в Уэльсе

Доисторический лес в Уэльсе

Фото: Ketih Morris

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на острове Сардах за полярным кругом обнаружили отпечатки листьев платана, бука, ольхи, ивы и плода магнолии – миллионы лет назад там были широколиственные леса.

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Место
Великобритания
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