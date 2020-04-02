"Это не какой-то грипп!" Больная англичанка описала ужасы коронавируса: видео

Больная коронавирусом Шарон Кук из графства Линкольншир на востоке Англии обратилась ко всему миру с просьбой оставаться дома во время пандемии, и описала насколько тяжело могут протекать симптомы заболевания.

У женщины диагностировано воспаление легких, которое привело к страшному осложнению – сепсису, сообщает DailyMail.

С больничной койки Кук записала видеобращение, в котором рассказала, насколько сложно ей бороться с болезнью: "Сейчас у меня сепсис, поэтому я не очень хорошо говорю. Я немного задыхаюсь, но у меня есть кислород, так что это хорошо. Я просто хочу, чтобы люди знали, как важно оставаться дома. Не стоит выходить из дома, даже если вы скучаете по своим друзьям", – просит она.

Шарон Кук DailyMail

После заражения Шарон чувствовала себя плохо в течении более двух недель: "Если бы кто-то дал мне укол, чтобы мне стало легче, я бы его приняла, это было ужасно. COVID-19 – это страшно, потому что я не могу ни двигаться, ни делать что-то, я не могу дышать".

Женщина говорит, что очень скучает по своей семье, друзьям и близким, но считает, что только самоизоляция поможет побороть пандемию и вернутся к нормальной жизни.

"По крайней мере, мы можем преодолеть это, и у нас будет еще много времени, чтобы делать то, что мы хотим. Надеюсь, я скоро буду дома, и все будет хорошо", – говорит она.

"Я подумала, что просто смогу объяснить вам, что это не какой-то маленький грипп, и хотя я знаю, что вы можете перенести его гораздо легче, но это все равно не очень приятно", – сказала Кук в своем видеоблоге.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Филиппин Родриго Дутерте потребовал от сил правопорядка страны открывать огонь на поражение по каждому, кто нарушает правила карантина из-за коронавируса, выходя на протесты в некоторых регионах.

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