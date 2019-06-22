"Это – наказание": в Грузии ответили на подлость Путина

Запрет российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию — это попытка наказать грузинский народ.

Такое мнение высказал один из лидеров оппозиционной Республиканской партии Леван Бердзенишвили, передает "Интерфакс". По его словам, отсутствие миллионов туристов из России окажет влияние на экономику страны.

"Но это будет временным явлением, так как российских туристов очень скоро заменят туристы других, причем более платежеспособных, стран", — добавил политик.

Протесты в Грузии "Ведомости"

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне антироссийских протестов президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Документ опубликован на сайте Кремля. Запрет вводится временно с 8 июля в целях обеспечения национальной безопасности, говорится в указе.

Путин также поручил правительству вернуть в страну граждан России, которые временно находятся на территории Грузии, а также их багаж.

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