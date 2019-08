"Это был ужас!" Зонт чуть не убил ребенка на пляже. Видеофакт

В американском штате Массачусетс в 13-летнего мальчика, который находился на местном пляже, вонзился зонт.

Так, как пишет Inside Edition, его сдуло и понесло ветром. В результате зонт проткнул руку подростка, который шел по берегу моря.

На помощь пострадавшему пришли люди, отдыхавшие на пляже.

Мальчика доставили в местную больницу и оказали ему первую помощь.

В сети очевидцы пишут, что не на шутку испугались. "Это был ужас!" - комментируют они.

Witnesses on #GoodHarborBeach in #Gloucester say a boy was impaled by an umbrella, puncturing his left shoulder. People began running to his aide ... tying a tourniquet and calming him down until emergency crews arrived. #7news pic.twitter.com/ZJxgZv1wWw