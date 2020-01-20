Есть три сценария: президент Чехии спрогнозировал будущее Путина

Президент Чехии Милош Земан, известный своей симпатией к российскому президенту Владимиру Путину, заявил, что, по его убеждению, у главы РФ на ближайшие годы есть три сценария развитие дальнейшего политического пути.

По мнению Земана, во-первых Путин мог бы занять пост президента, во-вторых – премьер-министра России.

Третий вариант предполагает создание Государственного совета, в котором Путин займет пост председателя, рассказал он в программе "Пресс-клуб" пражской радиостанции "Частота-1".

Милош Земан и Владимир Путин

Кроме того, он назвал глупцами тех, кто оспаривает факт того, что якобы Путин "сильная политическая личность".

"Президент Путин, бесспорно, сильная политическая личность. Этот факт не оспаривает никто, кроме нескольких глупцов", – заявил Земан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Земан призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем фактом, что Крым якобы стал частью России.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся