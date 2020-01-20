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20 января • обновлено в 14:12
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Есть три сценария: президент Чехии спрогнозировал будущее Путина

2.4т
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Президент Чехии Милош Земан, известный своей симпатией к российскому президенту Владимиру Путину, заявил, что, по его убеждению, у главы РФ на ближайшие годы есть три сценария развитие дальнейшего политического пути.

По мнению Земана, во-первых Путин мог бы занять пост президента, во-вторых – премьер-министра России.

Третий вариант предполагает создание Государственного совета, в котором Путин займет пост председателя, рассказал он в программе "Пресс-клуб" пражской радиостанции "Частота-1".

Милош Земан и Владимир Путин

Милош Земан и Владимир Путин

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Кроме того, он назвал глупцами тех, кто оспаривает факт того, что якобы Путин "сильная политическая личность".

"Президент Путин, бесспорно, сильная политическая личность. Этот факт не оспаривает никто, кроме нескольких глупцов", – заявил Земан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Земан призвал Украину и мировое сообщество смириться с тем фактом, что Крым якобы стал частью России.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Милош Земан Владимир Путин
Место
Чехия
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