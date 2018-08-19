"Есть нечего": на росТВ оскандалились фейком о голоде в Украине

На российском пропагандистском телевидении выдали бессмысленный фейк о том, что на заработки в страну-агрессор якобы миллионами едут украинцы из-за голода в родной стране.

"Рупоры Кремля" глубоко убеждены в том, что граждане соседнего государства в буквальном смысле не могут себя прокормить. Такую маразматичную мысль озвучила скандальная ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева в эфире телеканала "Россия 1".

Все началось с того, что член Совета Федерации России Игорь Морозов возмутился из-за решения Украины порвать связи с СНГ. Политик страны-агрессора заявил, что это усложнит процедуру трудоустройства 3,2 миллионов украинцев в Российской Федерации, поскольку они автоматически станут иностранными рабочими.

В ответ на прокремлевский тезис Морозова Скабеева и озвучила свой глупый комментарий о "голодающей" Украине, которая ищет спасения у соседа-оккупанта.

"Многие, конечно, мы знаем, из Украины в Россию приезжают, потому что есть нечего. По этой причине, как правило. И это не высококвалифицированный труд", — едко подытожила свои нездоровые умозаключения пропагандистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший народный депутат Игорь Марков, сбежавший в Россию, также оскандалился подобным фейком, заявив, что перевез своих родителей в страну-агрессор, поскольку в Украине они якобы чуть не умерли от голода.