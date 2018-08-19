МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Есть нечего": на росТВ оскандалились фейком о голоде в Украине

17.7тЧитать новость на украинском

На российском пропагандистском телевидении выдали бессмысленный фейк о том, что на заработки в страну-агрессор якобы миллионами едут украинцы из-за голода в родной стране.

"Рупоры Кремля" глубоко убеждены в том, что граждане соседнего государства в буквальном смысле не могут себя прокормить. Такую маразматичную мысль озвучила скандальная ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева в эфире телеканала "Россия 1".

Все началось с того, что член Совета Федерации России Игорь Морозов возмутился из-за решения Украины порвать связи с СНГ. Политик страны-агрессора заявил, что это усложнит процедуру трудоустройства 3,2 миллионов украинцев в Российской Федерации, поскольку они автоматически станут иностранными рабочими.

Новости
"Минируют под детьми!" Симоненко на росТВ оконфузился фейком об Украине

В ответ на прокремлевский тезис Морозова Скабеева и озвучила свой глупый комментарий о "голодающей" Украине, которая ищет спасения у соседа-оккупанта.

"Многие, конечно, мы знаем, из Украины в Россию приезжают, потому что есть нечего. По этой причине, как правило. И это не высококвалифицированный труд", — едко подытожила свои нездоровые умозаключения пропагандистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший народный депутат Игорь Марков, сбежавший в Россию, также оскандалился подобным фейком, заявив, что перевез своих родителей в страну-агрессор, поскольку в Украине они якобы чуть не умерли от голода.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Объект
СНГ
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
63
91
Смешно
2
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Акимов Глеб
Акимов Глеб
Не верьте фактам! Просто украинцы едут в Россию похудеть!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Белоколос Татьяна
Белоколос Татьяна
Добрый день. При давлeние вышe 140/90 - cрочно чистите cосyды! Домашний cпоcоб прочистить сосyды без врaчей http://ua.maminforum.com
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Кушать конечно есть чего - дешёвый низкосортный Хлеб и вода в избытке. Но есть факты статистики - Украина на сегодня имеет самый низкий в Европе уровень зарплат и пенсий + 1-ое место в европейском рейтинге коррупции. Это основная причина почему люди бегут на заработки виз Украины и в Европу, и в Россию.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Наши блоги