"Есть надежда": топ-пропагандистка Кремля сделала громкое заявление о Зеленском

Главред пропагандистского российского издания RT Маргарита Симоньян заявила, что в РФ существует надежда на "человеческие отношения" с Украиной при президентстве Владимира Зеленского.

Об этом она сообщила в Twitter, а также на своих страницах в других соцсетях. При этом женщина ссылается на "знающих людей".

"Знающие люди выражают осторожную, очень осторожную, осторожненькую такую надежду, что при Зеленском у нас с Украиной еще что-то человеческое может быть. Быть может", – написала пропагандистка.

"Отдайте Крым, уйдите с востока Украины, покайтесь и выплатите компенсацию. Делов-то", "С Путиным – ничего не наладится, уж больно сказочный стал", "Не надейтесь", – ответили ей в комментариях.

Зеленский и Симоньян Коллаж

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Знающие люди выражают осторожную, очень осторожную, осторожненькую такую надежду, что при Зеленском у нас с Украиной еще что-то человеческое может быть.



Быть может. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) July 11, 2019

Как писал OBOZREVATEL, накануне Маргарита Симоньян обратилась к президенту Владимиру Зеленскому на украинском языке с просьбой освободить скандального пророссийского журналиста Кирилла Вышинского. Последний обвиняется в Украине в госизмене.

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