Эсминец США в Черном море вызвал панику в России: что произошло

Боевой корабль Военно-морских сил США "Карни" (USS Carney) вечером в субботу, 29 июня, прошел пролив Босфор и зашел в акваторию Черного моря.

На борту судна находится артиллерийское, зенитное и ракетное вооружение, так как корабль будет участвовать в морских учениях Sea Breeze-2019, которые откроются первого июля, пишет "РИА Новости".

Отметим, силы Черноморского флота ВМФ России заявили, что начали наблюдение за американским эсминцем сразу после его вхождения в акваторию.

Для контроля действий эсминца задействован российский сторожевой корабль "Сметливый", а также электронные и технические средства.

Указывается, что, в соответствии с положениями международной конвенции Монтрё, регламентирующей проход турецкими проливами для военных кораблей нечерноморских государств, время пребывания эсминца в Черном море не должно превысить 21 сутки.

"Это чистейшей воды провокация, которая очень хорошо характеризует американскую внешнеполитическую деятельность, особенно в акватории Чёрного моря. Подобного рода действия со стороны США совершаются уже не первый раз. Американцы ведут себя очень высокомерно и нагло в данной акватории", – цитирует RT члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова.

По его словам, Россия никогда не допускает никаких военных учений с государствами-морскими соседями США, а "американцы такие провокации осуществляют постоянно".

"Фактически, они совершают действия, направленные против России", – заявил чиновник.

В Госдуме РФ также негативно отреагировали на действия США. Так, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов сказал:

"Соединённые Штаты не хотят, чтобы Россия думала, что они потеряли контроль над Чёрным морем после того, как из-за потери Крымского полуострова ослабло их влияние. США рассчитывали построить там свою базу, как известно. Теперь же они должны базироваться в украинских портах и периодически напоминать о том, что они присутствуют в данной акватории".

При этом "власти" оккупированного Крыма назвали пребывание американского военного судна в Черном море "демонстрацией силы".

С таким заявлением выступил "первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым" Ефим Фикс, передает rg.ru.

"Партия войны и партия агрессии – они всегда хотят показать свою значимость, возможности и силы. Они хотят проверить бдительность российских вооруженных сил, нашей системы противовоздушной обороны, готовность военно-морского флота и пограничных войск. Придут, поиграются своими мускулами – и на этом все закончится", – сказал он.

Оккупант утверждает, что новый заход американского эсминца в Черное море "следует воспринимать как отработку частных военных тактических задач".

В свою очередь "глава комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям" Юрий Гемпель назвал событие "наглым упорством" со стороны Штатов, пишет "Газета.ру".

"Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море, что направлено на создание напряженности в международных отношениях и говорит о том, что США не намерены отказываться от агрессивных планов", – заявил он.

Иллюстрация. Ракетный эсминец ВМС США "Карни" Новое Время

Напомним, всего в Sea Breeze-2019 примут участие 19 стран, 32 корабля, 24 самолета и более 3000 военнослужащих. Среди стран-участниц, в частности, Украина, Франция, Грузия, Польша, Турция, Великобритания.

Для участия в предстоящих учениях США также направили новейший десантный катамаран USNS Yuma и ракетный эсминец USS Carney DDG64.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черном море в рамках ежемесячной поддержки НАТО побывал ракетный эсминец Военно-морских сил США "Росс".

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