Турецкая социологическая служба SONAR опубликовала избирательные настроения турок. Ближайшие президентские и парламентские выборы состоятся в 2019 году.

1. Реджеп Таййип Эрдоган набирает 38% в первом туре, а с учетом голосов неопределившихся 46%

2. Кандидат от Республиканской Народной партии 19%, с учетом неопределившихся 22,5%

3. Кандидат о недавно созданной право-центристской Хорошей партии Мераль Акшенер 15% и 18% с учетом*

4. Кандидат от прокурдской партии 8% и 9.5% с учетом*

Результат второго тура SONAR не моделировали. Но если дело дойдет до второго тура голоса право-центристов и курдов может наиболее эффективно собрать ататюркистская РНП, которая официально относит себя к левому центру.

В случае парламентских выборов ситуация выглядит так:

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Партия Справедливости и Развития 35,4%, РНП 22,3%, Хорошая партия 12,5%, курды 9,53%.

Проходной барьер 10%. С учетом неопределившихся курды проходят в парламент с результатом 10,8%.

Партия Эрдогана в этом случае получает 40,1%, РНП -25.3%, Хорошая - 14,22%.

Ситуация напоминает результаты всеобщих выборов 7 июня 2015 года, когда ни одна из партий не смогла сформировать правительство. Из-за упрямства националистов коалиция тоже не сформировалась. Страна пошла на досрочные выборы, на которых рекордным результатом 49% победила правящая партия.

Теперь националисты не проходят барьер. Их место заняла Хорошая партия с лидером-женщиной Мераль Акшенер. Если же курдская партия не преодолеет барьер, то партия Эрдогана получает минимальное превосходство и самостоятельно в пятый раз подряд формирует парламентское большинство.