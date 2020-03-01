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1 марта • обновлено в 15:21
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Оксана Забужко
Оксана Забужко
Украинская писательница и поэтесса Все статьи автора

Ердоган відкрив кордон для біженців у ЄС

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... Прокидаєшся, п'єш каву, відкриваєш комп'ютер - а тим часом Ердоґан, замість "пєрєстать стрєлять", - відкрив кордон для біженців у ЄС! І вже самою тільки "глибокою стурбованістю" Брюсселеві не обійтися, це вам не Будапештський меморандум...

(Ні, я жінка не зла, але в мене гарна пам'ять - і тих європейських дипломатів, які роками були цинічно казали нашим, у відповідь на заклики до якихось солідарних жестів: "Це у вас війна з Росією, а в нас війни немає!" - я пам'ятаю, і пам'ятатиму завжди. І при оказії залюбки тепер потеревеню з ними, напр., про того-таки Нострадамуса, який попереджав, що під час "Великомонгольських воєн" поч.21 ст. "мусульманське море затопить Європу" (с) - мовляв, от же ж халепа яка, і хто ж би то передбачив, що "море" може означити 4 млн. біженців?.. А можна ж було й уникнути "потопу", якби деякі десіжин-мейкери були хоч трохи далекоглядніші...)

Між іншим. Всі світові війни так і починались - немов людям одбирало розум на найбільш очевидні речі ("як пороблено").

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Автор
Оксана Забужко Оксана Забужко
Темы
Российская военная угроза Конфликт в Сирии
Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция
Теги
Новости России война
Источник
Источник: Facebook Оксани Забужко
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