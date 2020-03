Регулярно раздаются голоса: не стоит впадать в панику.

А.Кох и М.Ходорковский, сопоставив данные о дневной смертности по Германии и Италии, задают вопросы: почему мир сошел с ума? зачем остановили экономику? арестовали страну?

А.Кох: Где жертвы эпидемии? Где трупы? Ок. Можно сомневаться в добросовестности немецких чиновников и думать, что они умерших от коронавируса прячут в умерших от гриппа или пневмонии. Но общее-то число умерших от любых (!) причин в этом году самое низкое за пять лет! Как вы это обьясните?

М.Ходорковский: Друзья, кто-нибудь объяснит эту статистическую хрень: народ в Италии "мрет как мухи", но число умерших в день сейчас ниже чем в прошлом году (и все годы до этого)? 1528 чел в день в прошлом году и 1588 в этом в среднем, но это зимние месяцы (сегодня – на 18:00 мск 1000, вчера на конец дня меньше 1500).

Ответы на эти вопросы складываются из трех частей.

1. Неприменимость популярных статистических калькуляторов

Популярные демографические калькуляторы, встречающиеся в сети, производят данные, не имеющие отношения к реальной ситуации. По определенной модели, базирующейся на данных предыдущих лет, они рассчитывают и выдают некие гипотетические цифры, но не фактические данные, находящиеся под влиянием сезонности, региональных различий и многих других факторов, включая и текущую эпидемиологическую обстановку. Пользоваться ими для оценки фактического положения дел нельзя.

2. Полезность количественного сопоставления нынешней эпидемии с эпидемиями прошлого

Основными демографическими показателями, имеющими отношение к эпидемиям, являются четыре:

— число случаев заболеваний (зараженных, инфицированных, диагностированных на инфекцию);

— число умерших от данной инфекции;

— летальность – отношение умерших от данной инфекции к числу заболевших, %;

— смертность – отношение числа умерших от данной инфекции к численности населения, %.

Некоторые данные по вирусным эпидемиям последнего столетия приведены ниже.

Хотя нынешней эпидемии коронавируса нет еще и трех месяцев, основные ее демографические показатели сопоставимы с показателями предыдущих эпидемий и иногда даже их превосходят.

Число заболевших коронавирусной инфекцией (373 тыс.чел.) уступает только числу заболевших испанкой и свиным гриппом (показатель свиного гриппа будет превзойден, очевидно, через несколько дней).

Число умерших от коронавирусной инфекции в мире (свыше 16 тыс.чел.) уже превосходит число погибших от каждой из указанных в таблице эпидемий – Эболы, БОРСа, атипичной пневмонии, свиного гриппа, кроме "испанки".

Летальность от коронавирусной инфекции в мире (4,4%) пока уступает соответствующим показателям всех инфекций, кроме свиного гриппа. Однако в Италии (9,5%) она уже превышает летальность от испанки (7,8%) и практически сравнялась с летальностью от атипичной пневмонии (9,6%).

Смертность от коронавирусной инфекции в мире еще ниже показателя испанки, но в отдельных регионах и городах Италии она уже приближается к нему. При этом следует учитывать, что показатель смертности от испанки в таблице представлен в расчете на год, а показатели смертности от коронавирусной инфекции относятся фактически только к одному месяцу 2020 года. Какими они окажутся по итогам всего года, сейчас сказать невозможно.

3. Корректный выбор для анализа возрастных групп и регионов

Как известно, летальность и смертность от коронавирусной инфекции различны в разных возрастных группах – в старших возрастах эти показатели выше. Графики из доклада Минздрава Италии от 7 марта 2020 г. свидетельствуют о том, что смертность в старших возрастных группах резко пошла вверх именно в последние недели:

для лиц 85 лет и старше – в последние три недели,

для лиц 75 лет и старше – в последние две недели,

для лиц 65 лет и старше – в последнюю неделю.

Эпидемия распространяется по регионам Италии неравномерно. В ее главном очаге – Ломбардии – средняя смертность (без учета сезонности) составляла в 2019 году 281 человек в день. 22 марта 2020 года в Ломбардии от коронавирусной инфекции умер 361 человек, то есть на 28% больше, чем число умерших от всех причин до начала до эпидемии.

В эпицентре эпидемии – Бергамо – до ее начала в среднем умирало менее 4 человек в день. В первые 18 дней марта 2020 года в этом городе с населением в 122 тыс.чел. эпидемия унесла жизни 957 человек, или в среднем 53 человека в день (рост смертности в 15 раз). 21 марта 2020 года в Бергамо умерли 226 человек, или в 64 раза больше, чем это было до эпидемии.

Представитель бергамского похоронного бюро сообщил, что в "мирное" время его офис хоронил примерно 100 человек в месяц. За 18 дней марта 2020 года им пришлось похоронить 611 человек. В расчете на месяц это составляет 1018 человек, или в десять раз больше, чем до эпидемии.

Некрологи в газете L’Eco di Bergamo, ранее умещавшиеся на одной странице, сейчас занимают 10-11 страниц.

Военные грузовики везут жителей Бергамо в последний путь.

В панику впадать, конечно, не следует – ни в случае коронавирусной эпидемии, ни вообще.

Но понимать масштабы катастрофы, происходящей сейчас в Италии и могущей прийти буквально через несколько дней в Россию, абсолютно необходимо.

The shocking centre of the COVID-19 crisis

П.С.

"Есть значительное число людей, которые умерли, но чья смерть не была приписана коронавирусу, потому что они умерли дома или в доме престарелых, и поэтому у них не брали мазки", – сказал Джорджо Гори, мэр города Бергамо. Гори сказал, что за первые две недели марта этого года в его городе погибло 164 человека, 31 смерть из них была отнесена на коронавирус. Это сопоставимо с 56 смертельными случаями за тот же период в прошлом году. Даже добавление 31 смертельного исхода от коронавируса приводит к цифре в 77 дополнительных смертей, что означает, что вирус мог вызвать значительно больше смертей, чем это официально зарегистрировано.

"There are significant numbers of people who have died but whose death hasn’t been attributed to the coronavirus because they died at home or in a nursing home and so they weren’t swabbed," said Giorgio Gori, mayor of the town of Bergamo. Gori said there had been 164 deaths in his town in the first two weeks of March this year, of which 31 were attributed to the coronavirus. That compares with 56 deaths over the same period last year. Even adding the 31 coronavirus deaths to that total would leave 77 additional deaths, an increase that suggests the virus may have caused significantly more deaths than officially recorded.

Итого: за первые две недели марта в Бергамо умерло:

в 2019 г. – 56 чел.,

в 2020 г. – 164 чел.

Рост общей смертности за первые две недели марта – 2,93 раза.

