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"Ему придет конец": названы два страха Путина

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Глава России Владимир Путин боится как своего ближайшего окружения, так и простых граждан страны.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил российский адвокат Борис Кузнецов.

"Думаю, он (Путин - Ред.) опасается как "улицы", так и окружения. Если на улицу выйдет 100 тысяч человек – Путину наступит конец", - сказал он.

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Если Запад достаточно сильно надавит, например, Россию отключат от SWIFT или введут полный комплект персональных санкций, то, вероятно, найдется кто-нибудь, умеющий держать в руках табакерку", - считает Кузнецов.

Как писал "Обозреватель", недавно в биографии Путина нашли внезапные "белые пятна".

Персона
Владимир Путин
Место
РоссияМосква
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