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6 апреля • обновлено в 00:01
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Елизавета ll обратилась к нации из-за COVID-19, вспомнив бомбардировки Гитлера

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Королева Великобритании Елизавета II в воскресенье, 5 апреля, обратилась к гражданам в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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Она подчеркнула важность самодисциплины и решимости, а также поблагодарила всех сотрудников Национальной системы здравоохранения (NHS). Обращение королевы, записанное заранее, транслировали телеканалы Великобритании о 20:00 по местному времени (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Елизавета II

Елизавета II

Скрин видео

"Каждый час вашей трудной работы приближает нас к тому, чтобы вернулись более нормальные времена", – сказала Елизавета II, добавив, что и она, и вся страна высоко ценят работу всех в NHS.

Также королева поблагодарила тех, кто остается дома, чтобы снизить распространение вируса. "Вместе мы боремся с этой болезнью, и я хочу заверить вас, что если мы сохраним единство и решительность, то мы это преодолеем", – подчеркнула королева.

Она отметила, что говорит с народом "в чрезвычайно непростое время".

"Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные перемены в привычном укладе жизни коснулись всех нас.

Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности. А те, кто придет после нас, скажут, что это поколение британцев такое же сильное, как и все прежние", – отметила Елизавета II.

ВВС отметило, что обращение королевы было записано в Виндзорском замке, где 93-летний монарх находится в самоизоляции, при участии единственного оператора в защитном костюме. Вся съемочная группа находилась при этом в соседнем помещении.

Королева в этой связи вспомнила о своем радиообращении (тогда в качестве принцессы) в 1940 году, в разгар нацистских бомбардировок Великобритании.

"Мы как дети обратились из Виндзора к детям, которых эвакуировали из их домов и отправили [в сельские районы] ради их же безопасности. Сегодня снова многие переживают болезненное чувство разлуки с близкими. Но и сейчас, как и тогда, мы в глубине души знаем, что поступаем правильно", – сказала королева.

"Несмотря на то, что нам еще многое предстоит пережить, мы должны утешаться тем, что лучшие дни вернутся: мы снова будем вместе с нашими друзьями, снова будем вместе с нашим семьями, мы снова встретимся", – добавила она.

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, у которого диагностировали коронавирус, попал в больницу.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Персона
Елизавета II
Место
Великобритания
Теги
видео политика карантин
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