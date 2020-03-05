Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что покидает праймериз Демократической партии США.

Она еще не решила, за кого посоветует голосовать своим последователям, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я хотела, чтобы вы услышали это от меня: сегодня я прекращаю нашу президентскую кампанию. Мы не достигли своей цели, но то, что мы сделали вместе, то, что сделали вы, существенно изменило ситуацию", – приводит ее слова телеканал CNN со ссылкой на представителя предвыборной кампании Уоррен.

Элизабет Уоррен сняла свою кандидатуру с праймериз euronews.com

Сенатор не смогла ответить на вопрос о том, за кого она будет советовать голосовать своим последователям.

"Давайте сделаем глубокий вдох и немного над этим подумаем. Нам необязательно решать этот вопрос сиюминутно", – цитирует сенатора ABC News.

Решение прекратить участие в праймериз Уоррен приняла после ее неудачи на "супервторнике" – масштабных внутрипартийных голосованиях. Она заняла третье место по итогам подсчета голосов в ее родном штате – Массачусетсе, четвертое место - в Нью-Гэмпшире и Неваде, а также пятое - в Южной Каролине.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с праймериз Демократической партии в пользу кандидата в президенты США Джо Байдена.

Напомним, что Байден лидирует уже в 10 штатах из 14 по результатам подсчета голосов.

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