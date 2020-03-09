Эксперт назвал сроки завершения эпидемии коронавируса

Коронавирус SARS-COV-2 будет распространяться по миру как минимум до июня. Возможно, даже придется менять вектор в борьбе с эпидемией.

Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань во время выступления, которое транслировала газета Шенмин шибао.

"Что касается развития эпидемии в странах мира, то она продлится по меньшей мере до июня", - заявил он.

Чжун Наньшань Агентство Синьхуа

Также он отметил, что в будущем Китаю придется предотвращать не вывоз вируса за границы страны, а наоборот - его ввоз.

"В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза к пресечению привозных случаев", — добавил Чжун Наньшань.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По состоянию на 9 марта, коронавирус подтвердили у 110 041 человек. При этом с начала вспышки заболевания умерли 3 825 . Вылечиться от смертельного вируса удалось 61 979 людям.

В Украине официально известно про 1 случай заражения вирусом.

Больше всего зараженных на данный момент зарегистрировано в Китае – 80 814, скончались 3 099. В Южной Корее зарегистрировано 7 134 больных, скончались 50 человек, в Иране – 6 566, скончались 194, в Италии – 5 883, скончались 234, в Германии число заразившихся возросло до 847. Во Вьетнаме сообщили об уже 29 инфицированных вирусом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!