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9 марта • обновлено в 11:46
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Эксперт назвал сроки завершения эпидемии коронавируса

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Коронавирус SARS-COV-2 будет распространяться по миру как минимум до июня. Возможно, даже придется менять вектор в борьбе с эпидемией.

Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань во время выступления, которое транслировала газета Шенмин шибао.

"Что касается развития эпидемии в странах мира, то она продлится по меньшей мере до июня", - заявил он.

Чжун Наньшань

Чжун Наньшань

Агентство Синьхуа

Также он отметил, что в будущем Китаю придется предотвращать не вывоз вируса за границы страны, а наоборот - его ввоз.

"В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза к пресечению привозных случаев", — добавил Чжун Наньшань.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • По состоянию на 9 марта, коронавирус подтвердили у 110 041 человек. При этом с начала вспышки заболевания умерли 3 825. Вылечиться от смертельного вируса удалось 61 979 людям.

  • В Украине официально известно про 1 случай заражения вирусом.

  • Больше всего зараженных на данный момент зарегистрировано в Китае – 80 814, скончались 3 099. В Южной Корее зарегистрировано 7 134 больных, скончались 50 человек, в Иране – 6 566, скончались 194, в Италии – 5 883, скончались 234, в Германии число заразившихся возросло до 847. Во Вьетнаме сообщили об уже 29 инфицированных вирусом.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Тег
вирус
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